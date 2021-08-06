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Honda Odyssey新對手 北京現代Hyundai Custo月底發表

記者黃俐嘉／綜合報導
中國專屬全新MPV「Custo」，北京現代Hyundai Custo。摘自北京現代
中國專屬全新MPV「Custo」，北京現代Hyundai Custo。摘自北京現代

中國北京現代在七月底時曾於官方微博釋出了一款多張的新車預告剪影照，名為Hyundai Custo「庫斯途」的MPV，將會是北京現代瞄準中國MPV市場的新力軍！儘管休旅車多功能又有足夠的空間可載物，但一車多用、兼備大家庭出遊的MPV在近期仍舊有著穩定的供給量，有鑑於北京現代目前的販售陣容缺少了MPV，相信全新庫斯途的到來能夠彌補北京現代MPV的級距，並且迎戰廣汽本田奧德賽 (Honday Odyssey)。

中國專屬Hyundai Custo「庫斯途」預告發表。摘自北京現代
中國專屬Hyundai Custo「庫斯途」預告發表。摘自北京現代

雖然今年四月Hyundai發表了全新Staira接替現行的Starex，但這輛外型充滿宇宙飛船味道的新MPV看來是不會進軍中國市場，取而代之的是目前預告在八月底成都車展登場的全新Custo。這輛中國專屬的MPV，車頭設計就宛如新世代Tucson，尤其是融合感性與運動化的Parametric Jewel水箱護罩，以及嵌入在水箱護罩左右兩側的LED日行燈，分離式燈組的設計便是目前Hyundai新車蔚為使用的手法之一。

中國專屬全新MPV「Custo」，北京現代Hyundai Custo。摘自北京現...
中國專屬全新MPV「Custo」，北京現代Hyundai Custo。摘自北京現代

車尾部分使用了貫穿左右兩側的C字形尾燈，在視覺效果上與車頭相呼應，都是讓人難以忘懷的設計概念，而車尾上的廠徽在這輛中國專屬MPV上，改採品牌名「HYUNDAI」呈現，並放置在C型尾燈的正中央。根據先前中國MIIT顯示的資訊，全新Hyundai Custo車長4,950mm、車寬1850mm、車高1,734mm、軸距3,055mm，比起車長超過五米的Kia Carnival、Hyundai Staria略小。

Hyundai Custo車室。摘自北京現代
Hyundai Custo車室。摘自北京現代

先前曝光的內裝照也看見了全新Hyundai Custo科技簡約感，尤其是引人注意的10.4吋懸浮式直立中控觸控螢幕，還有幾乎與中控螢幕高度成一條線的數位儀錶，中船上不見多於的按鍵，僅有線傳式排檔、電子手剎車、Autohold與疑似是駕駛模式選擇的撥鈕，而這款全新專屬中國市場的MPV，車室將會是三排共七人座的配置，先釋出的預告圖顯示著其為2+2+3的安排，在三排座椅全數有乘客的情況下，行李箱仍有262公升的收納容量，大約可收納6個20吋的行李箱。

Hyundai Custo將在八月底亮相。摘自北京現代
Hyundai Custo將在八月底亮相。摘自北京現代

北京現代尚未公布全新Custo的動力配置，但根據外媒的小道消息指出，全新Hyundai Custo將建構於集團全新第三代底盤平台，並將搭載兩具汽油動力，分別是可輸出最大馬力170hp的1.5升T-GDi渦輪汽油引擎，與最大馬力達到236hp的2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，而這兩具動力都配置八速自排變速箱。

Hyundai Custo車室配置一具10.4吋直立中控螢幕。摘自北京現代
Hyundai Custo車室配置一具10.4吋直立中控螢幕。摘自北京現代
Hyundai Custo預計是2+2+3的座椅配置。摘自北京現代
Hyundai Custo預計是2+2+3的座椅配置。摘自北京現代

中國 Hyundai 北京

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