Honda Odyssey新對手 北京現代Hyundai Custo月底發表

中國專屬全新MPV「Custo」，北京現代Hyundai Custo。摘自北京現代

中國北京 現代在七月底時曾於官方微博釋出了一款多張的新車預告剪影照，名為Hyundai Custo「庫斯途」的MPV，將會是北京現代瞄準中國MPV市場的新力軍！儘管休旅車多功能又有足夠的空間可載物，但一車多用、兼備大家庭出遊的MPV在近期仍舊有著穩定的供給量，有鑑於北京現代目前的販售陣容缺少了MPV，相信全新庫斯途的到來能夠彌補北京現代MPV的級距，並且迎戰廣汽本田奧德賽 (Honday Odyssey)。

中國專屬Hyundai Custo「庫斯途」預告發表。摘自北京現代

雖然今年四月Hyundai發表了全新Staira接替現行的Starex，但這輛外型充滿宇宙飛船味道的新MPV看來是不會進軍中國市場，取而代之的是目前預告在八月底成都車展登場的全新Custo。這輛中國專屬的MPV，車頭設計就宛如新世代Tucson，尤其是融合感性與運動化的Parametric Jewel水箱護罩，以及嵌入在水箱護罩左右兩側的LED日行燈，分離式燈組的設計便是目前Hyundai新車蔚為使用的手法之一。

中國專屬全新MPV「Custo」，北京現代Hyundai Custo。摘自北京現代

車尾部分使用了貫穿左右兩側的C字形尾燈，在視覺效果上與車頭相呼應，都是讓人難以忘懷的設計概念，而車尾上的廠徽在這輛中國專屬MPV上，改採品牌名「HYUNDAI」呈現，並放置在C型尾燈的正中央。根據先前中國MIIT顯示的資訊，全新Hyundai Custo車長4,950mm、車寬1850mm、車高1,734mm、軸距3,055mm，比起車長超過五米的Kia Carnival、Hyundai Staria略小。

Hyundai Custo車室。摘自北京現代

先前曝光的內裝照也看見了全新Hyundai Custo科技簡約感，尤其是引人注意的10.4吋懸浮式直立中控觸控螢幕，還有幾乎與中控螢幕高度成一條線的數位儀錶，中船上不見多於的按鍵，僅有線傳式排檔、電子手剎車、Autohold與疑似是駕駛模式選擇的撥鈕，而這款全新專屬中國市場的MPV，車室將會是三排共七人座的配置，先釋出的預告圖顯示著其為2+2+3的安排，在三排座椅全數有乘客的情況下，行李箱仍有262公升的收納容量，大約可收納6個20吋的行李箱。

Hyundai Custo將在八月底亮相。摘自北京現代

北京現代尚未公布全新Custo的動力配置，但根據外媒的小道消息指出，全新Hyundai Custo將建構於集團全新第三代底盤平台，並將搭載兩具汽油動力，分別是可輸出最大馬力170hp的1.5升T-GDi渦輪汽油引擎，與最大馬力達到236hp的2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，而這兩具動力都配置八速自排變速箱。