我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長不只涉性騷「抗疫回憶錄」被疑濫權 牟利500萬

東奧／戴「毛澤東徽章」領獎 中國奪金選手惹爭議

續推Apple Car？蘋果擴大加州自駕車測試車隊

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果過去兩個月擴大加州自駕車測試車隊 。(路透)
蘋果過去兩個月擴大加州自駕車測試車隊 。(路透)

蘋果公司在過去兩個月持續推動內部自駕車技術的研發，車隊新增一輛車，以及16份用於加州道路行駛的駕駛許可。

AppleInsider網站報導，根據加州汽車管理局的資料，蘋果5月在加州部署68輛測試車。新的資訊顯示，截至7月30日止，蘋果又讓測試車隊新增一輛車，相當於蘋果在2019年8月在路上部署的車輛數。

蘋果也將自駕車駕駛人員數提高至92人，高於5月的76名駕駛。蘋果在今年初曾讓持照駕駛人員的數量減少近半，如今又再增加更多駕駛人員。

蘋果在加州的自駕測試車隊規模為第三大，次於Waymo的615輛車和通用汽車自駕車新創事業Cruise的201輛車。通用Cruise的車輛數在過去兩個月穩定增加，Waymo則大增250輛；兩家業者都新增駕駛人員數量，GM Cruise新增102人，Waymo則增加373人。

長久來，蘋果打算進軍自駕車市場的消息已被廣泛報導，但外界仍不清楚該公司在這塊領域的動機。這項泰坦計畫（Project Titan）在2014年展開，謠傳規劃推出「Apple Car」品牌，泰坦計畫團隊員工規模一度超過1,000人並投入各項方案，但該計畫在2016年底被暫時擱置，原因是開發遇阻、蘋果高層產生歧見。

後來，資深主管Bob Mansfield據傳接手該部門，並且重新聚焦於自駕軟體和支援硬體；據報導，這項計畫在去年12月已交給AI和Siri主管賈南德瑞亞（John Giannandrea）。

蘋果據傳在1月曾與現代和起亞汽車協商生產事宜，但後來破局，蘋果繼續與其他車廠討論可能的協議。

蘋果 自駕車 加州

上一則

開不到180英里、只有車門被撞爛 Genesis GV70現身拍賣網站

延伸閱讀

聯邦租房保護令期滿 加州延至9月底助房客渡難關

聯邦租房保護令期滿 加州延至9月底助房客渡難關
乾旱惡化 加州數十縣快無水可用了

乾旱惡化 加州數十縣快無水可用了
怕了Delta病毒？加州疫苗接種率上升

怕了Delta病毒？加州疫苗接種率上升

電動摩托車世錦賽15日登場 BMW i4 M50擔任Safety Car

電動摩托車世錦賽15日登場 BMW i4 M50擔任Safety Car

熱門新聞

台灣桌球小將林昀儒透露自己的夢想車是Aston Martin DB11。 摘自Aston Martin、報系資料照片

台灣桌球小將林昀儒自曝夢想車：最愛Aston Martin

2021-07-30 16:41
Toyota怕全新Land Cruiser 300落入恐怖分子手中。 摘自Toyota

恐怖分子太哈它了...Toyota對這款新車下達禁止轉賣令

2021-07-27 17:55
特斯拉Model 3標準續航升級版的價格下調人民幣1萬5000元，調整後的價格為人民幣23萬5900元。（取材自特斯拉中國官網）

中國特斯拉Model 3降2300美元 網酸：車界蘋果變小米

2021-07-30 02:03
面臨洪水，Tesla Model 3依然仍順利啟動運行。（翻攝Twitter影片）

影／真有內建神秘模式? 來看這些車主把Tesla當船開

2021-07-27 03:08
豐田汽車宣布，兩座日本工廠將在8月分別停產Lexus和Land Cruiser長達數日。(路透)

東南亞疫情波及 豐田Lexus等車款暫時停產

2021-07-28 01:39
澳洲南部地區一座大型儲能電池在上周五起火燃燒，火勢三天後才被撲滅。(路透)

特斯拉「大電池」狂燒3天才撲滅 儲能系統風險引憂

2021-08-03 03:38

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協