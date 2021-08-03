電動摩托車世錦賽15日登場 BMW i4 M50擔任Safety Car

FIM Enel MotoE™ World Cup世界電動摩托車錦標賽全新Safety Car將由BMW純電四門跑車i4擔任。(圖：BMW提供)

從2019年正式展開的FIM Enel MotoE™ World Cup世界電動摩托車錦標賽，同樣象徵著電動世代浪潮的來襲，而這樣一個「沒有聲音的賽事」，也需要一台性能電動車 來擔任Safety Car的角色，過往是由BMW i8擔任，BMW全新純電四門跑車i4將取而代之，並在8月15日於奧地利Red Bull Ring所舉辦的全電動機車比賽中登場，並將在之後的賽事繼續扮演Safety Car的角色。

FIM Enel MotoE™ World Cup世界電動摩托車錦標賽全新Safety Car將由BMW純電四門跑車i4擔任。(圖：BMW提供)

i4 M50於前、後軸各搭載一具電動馬達，總輸出最大馬力達400 kW/544 hp，0-100 公里/小時（0-62 英里/小時）只需 3.9 秒，並且採用由BMW M GmbH調教之底盤，提供優異操控。除了性能表現優異外，續航里程預計約為510公里，對於做為引導的Safety Car而言，絕對綽綽有餘。

FIM Enel MotoE™ World Cup世界電動摩托車錦標賽全新Safety Car將由BMW純電四門跑車i4擔任。(圖：BMW提供)

除了車頂上必要的燈條和腎形水箱護罩內的燈具外，i4 M50 安全車還具有重新設計的塗裝。這包括在消光灰色的烤漆搭配螢光綠色圖形，並在標誌性的淺藍色、深藍色和紅色M色上加以強調。它還有一些來自贊助商的車貼和前擋泥板上的「Born Electric In M Town」字樣。

FIM Enel MotoE™ World Cup世界電動摩托車錦標賽全新Safety Car將由BMW純電四門跑車i4擔任。(圖：BMW提供)

i4 M50並不是BMW集團的第一款全電動Safety Car，2021年3月ABB FIA電動方程式世界錦標賽亮相的MINI Electric Pacesetter才是集團第一台純電Safety Car。