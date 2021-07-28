紀念志願女飛行員 Ford全球唯一紀念版Mustang Mach-E

紀念志願女飛行員，Ford打造全球唯一紀念版Mustang Mach-E。（圖：Ford提供）

Ford過去有替美國 實驗飛機協會(Experimental Aircraft Association, EAA) 站台的歷史，常會打造一款特仕車款來向經典戰機致敬，並且投入拍賣 作為公益。今年則選擇打造唯一一台有特殊塗裝風格的品牌最夯電動車 款Mustang Mach-E。

這款特殊的Mach-E旨在向志願女飛行員和她們在二戰期間駕駛的飛機致敬，外觀採用銀色和黑色，帶有黃色調，車輛兩側還以美國陸軍空軍之星點綴。該型號還帶有獨特的水箱護罩、特殊的輪圈和紀念女子航空勤務飛行隊「Women Airforce Service Pilots 1942-1944」的徽章。

紀念志願女飛行員，Ford打造全球唯一紀念版Mustang Mach-E。（圖：Ford提供）

紀念志願女飛行員，Ford打造全球唯一紀念版Mustang Mach-E。（圖：Ford提供）

紀念志願女飛行員，Ford打造全球唯一紀念版Mustang Mach-E。（圖：Ford提供）

內裝大部分與市售一般車款相同，但在部分細節上有一些象徵意義及裝飾，例如配備了獨特的前扶手、黃色裝飾和頭枕上的特殊刺繡。還有38字樣的徽章，用來紀念為國家服務而犧牲的38名志願者。

紀念志願女飛行員，Ford打造全球唯一紀念版Mustang Mach-E。（圖：Ford提供）

紀念志願女飛行員，Ford打造全球唯一紀念版Mustang Mach-E。（圖：Ford提供）

該車型基於Mustang Mach-E Premium為基礎，配備續航里程更長的電池以及可產生346 hp和580Nm的雙電機全輪驅動系統。能在4.8秒內從0-60英里/小時（0-96 公里/小時）加速，並在一次充電後行駛約435公里。

Mach-E 將於周四拍賣，所得款項將用於支持EAA為年輕女性和沒有受到良好照顧的青年，提供更好的航空業職業機會的。福特一直支持該集團二十多年，共捐贈了12輛訂制車輛，包括2019 "Old Crow" Mustang GT、 2018 Eagle Squadron Mustang、2016 "Ole Yeller" Mustang及2015 Mustang Apollo Edition。