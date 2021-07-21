我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

CNN: 選務官員不堪人身威脅、陰謀論 爆出走潮

品牌第二暢銷車款 新世代ŠKODA Fabia捷克廠正式下線

記者黃俐嘉／綜合報導
首度建構於VAG集團MQB-A0模組化底盤平台之上的新世代ŠKODA Fabia正式下線。 摘自ŠKODA
首度建構於VAG集團MQB-A0模組化底盤平台之上的新世代ŠKODA Fabia正式下線。 摘自ŠKODA

1999年發行第一代車型至今屆滿22年的ŠKODA Fabia小型掀背車，在今年五月初正式發表了全新第四代車型，這輛搭載許多科技配備且身型更為放大的掀背車，日前已正式在ŠKODA位於捷克Mladá Boleslav的廠區投產。

為了迎接第四代ŠKODA Fabia的到來，原廠投入了1.1億歐元改造生產線，包括許多複雜且需耗體力的人工生產步驟，現在都改由機器人執行「全自動化」生產，為此提供更多產能與生產效率，而這條生產線同時還肩負了Scala與Kamiq的製造。

新世代ŠKODA Fabia。 摘自ŠKODA
新世代ŠKODA Fabia。 摘自ŠKODA

第四代Fabia同時也是車系史上首部建構於MQB-A0的新車，根據原廠的說法表示，受益於MQB-A0模組化底盤平台的緣故，大改款ŠKODA Fabia的身形更是同級距車款中之最，車長4,108mm、車款1,780mm、車高1,459mm、軸距2,564mm，而這也意味著大改款Fabai的行李廂空間因此增加至380公升，在後座全數傾倒後更一舉提升至1,190公升。

新世代ŠKODA Fabia正式下線。 摘自ŠKODA
新世代ŠKODA Fabia正式下線。 摘自ŠKODA

動力部分，大改款ŠKODA Fabia共提供2具MPI自然進氣汽油引擎與3具TSI汽油直噴渦輪引擎，入門車型將由可輸出最大馬力64hp/9.5kgm的1.0升MPI EVO三缸自然進氣引擎為首，再進階一點的動力為79hp/9.5kgm，兩種MPI引擎皆搭配五速手排變速箱。

新世代ŠKODA Fabia。 摘自ŠKODA
新世代ŠKODA Fabia。 摘自ŠKODA

在TSI渦輪引擎部分，採用1.0升TSI EVO三缸渦輪引擎的車型，共有最大馬力94hp/17.8kgm、108hp/20.4kgm兩種動力可選擇，94hp輸出的Fabia僅搭配五速手排，而動力較為豐沛的108hp車型則配置六速手排或七速DSG雙離合器變速箱。

新世代ŠKODA Fabia後座全數打平後，行李箱空間兼能提升至1,190公升。...
新世代ŠKODA Fabia後座全數打平後，行李箱空間兼能提升至1,190公升。 摘自ŠKODA

至於動力最強勁的ŠKODA Fabia，將搭載具備ACT引擎汽缸歇止系統的1.5升TSI EVO四缸汽油渦輪引擎，搭配七速DSG雙離合器變速箱，最大馬力可輸出148hp/25.5kgm。另外，不論是TSI或是MPI引擎，皆全數通過現行的Euro 6d排放標準。

新世代ŠKODA Fabia正式投產。 摘自ŠKODA
新世代ŠKODA Fabia正式投產。 摘自ŠKODA

ACT

上一則

特斯拉充電站開放囉 他廠電動車未來也能使用

延伸閱讀

日規三菱RVR／ASX都會休旅配備升級 問世11年續戰市場

日規三菱RVR／ASX都會休旅配備升級 問世11年續戰市場
福斯商旅Caddy California 親民價小家庭露營車

福斯商旅Caddy California 親民價小家庭露營車
想要一台純正英式肌肉車嗎？Jaguar XKR-S滿足你的渴望

想要一台純正英式肌肉車嗎？Jaguar XKR-S滿足你的渴望
加入全新1.6升渦輪油電 大改款Kia Sportage正式亮相

加入全新1.6升渦輪油電 大改款Kia Sportage正式亮相

熱門新聞

經歷去年新冠疫情衝擊，市場對汽車的需求急遽上升。圖為加州聖地牙哥縣國家市的一處汽車銷售點。(路透)

車價遽升 二手車貴28% 經銷商樂開懷

2021-07-19 21:36
特斯拉Cybertruck。 圖／Tesla提供

Cybertruck會是Tesla首個失敗產品？馬斯克：照常生產

2021-07-16 12:07
日本豪華品牌Lexus。（取材自Lexus）

美國J.D. Power品牌忠誠度調查 LEXUS、SUBARU奪冠

2021-07-18 02:17
豐田汽車旗下自駕車子公司Woven Planet，已收購美國自駕車路線圖繪製新創公司Carmera。（路透）

收購美地圖新創 豐田「自駕」事業想把規模擴3倍

2021-07-15 01:43
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，若歐洲要達到降低氣體排放的目標，必須要進行這類轉變。(美聯社)

歐盟擬推動2035年起禁售汽柴油車 對抗氣候變遷

2021-07-14 14:42
NBA球迷瘋買太陽隊專屬車牌。(取材自微博)

NBA太陽隊拚首冠 鳳凰城粉絲搶購「專屬車牌」

2021-07-16 04:21

超人氣

更多 >
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危
糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦
吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包

吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包