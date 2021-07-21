品牌第二暢銷車款 新世代ŠKODA Fabia捷克廠正式下線

首度建構於VAG集團MQB-A0模組化底盤平台之上的新世代ŠKODA Fabia正式下線。 摘自ŠKODA

1999年發行第一代車型至今屆滿22年的ŠKODA Fabia小型掀背車，在今年五月初正式發表了全新第四代車型，這輛搭載許多科技配備且身型更為放大的掀背車，日前已正式在ŠKODA位於捷克Mladá Boleslav的廠區投產。

為了迎接第四代ŠKODA Fabia的到來，原廠投入了1.1億歐元改造生產線，包括許多複雜且需耗體力的人工生產步驟，現在都改由機器人執行「全自動化」生產，為此提供更多產能與生產效率，而這條生產線同時還肩負了Scala與Kamiq的製造。

新世代ŠKODA Fabia。 摘自ŠKODA

第四代Fabia同時也是車系史上首部建構於MQB-A0的新車，根據原廠的說法表示，受益於MQB-A0模組化底盤平台的緣故，大改款ŠKODA Fabia的身形更是同級距車款中之最，車長4,108mm、車款1,780mm、車高1,459mm、軸距2,564mm，而這也意味著大改款Fabai的行李廂空間因此增加至380公升，在後座全數傾倒後更一舉提升至1,190公升。

新世代ŠKODA Fabia正式下線。 摘自ŠKODA

動力部分，大改款ŠKODA Fabia共提供2具MPI自然進氣汽油引擎與3具TSI汽油直噴渦輪引擎，入門車型將由可輸出最大馬力64hp/9.5kgm的1.0升MPI EVO三缸自然進氣引擎為首，再進階一點的動力為79hp/9.5kgm，兩種MPI引擎皆搭配五速手排變速箱。

新世代ŠKODA Fabia。 摘自ŠKODA

在TSI渦輪引擎部分，採用1.0升TSI EVO三缸渦輪引擎的車型，共有最大馬力94hp/17.8kgm、108hp/20.4kgm兩種動力可選擇，94hp輸出的Fabia僅搭配五速手排，而動力較為豐沛的108hp車型則配置六速手排或七速DSG雙離合器變速箱。

新世代ŠKODA Fabia後座全數打平後，行李箱空間兼能提升至1,190公升。 摘自ŠKODA

至於動力最強勁的ŠKODA Fabia，將搭載具備ACT 引擎汽缸歇止系統的1.5升TSI EVO四缸汽油渦輪引擎，搭配七速DSG雙離合器變速箱，最大馬力可輸出148hp/25.5kgm。另外，不論是TSI或是MPI引擎，皆全數通過現行的Euro 6d排放標準。