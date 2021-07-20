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換上街頭賽車新裝 泰國福特發表Ranger XL Street特別版

記者陳威任／綜合報導
泰國福特近期推出了一款Ford Ranger XL Street Special Edition，限量僅300輛。 圖／Ford Thailand提供
泰國福特近期推出了一款Ford Ranger XL Street Special Edition，限量僅300輛。 圖／Ford Thailand提供

距離FordRanger大改款的時程越來越近，但現行世代的Ranger還是不斷帶來驚喜和樂趣。泰國福特近期就推出了一款Ford Ranger XL Street Special Edition，限量僅300輛，透過獨特的車身套件看起來更加與眾不同，包含全新水箱護罩、保桿套件、專屬側裙，16吋鋁圈也改採亮黑配色，並以更具街頭賽車感受的外觀彩繪抓住眾人目光。售價部分則是68.2萬泰銖(約2.08萬美元)。

Ford Ranger XL Street的外觀是由Ford澳洲設計團隊操刀，靈感原自來自參加Super Pickup參賽車輛的外觀飾貼，貫穿車身的條紋搭配上搶眼的紅色元素；XL Street特別版還包括一個類似於Ranger Raptor的霸氣水箱護罩。

泰國福特近期推出了一款Ford Ranger XL Street Special...
泰國福特近期推出了一款Ford Ranger XL Street Special Edition，限量僅300輛。 圖／Ford Thailand提供
16吋亮黑色的輪圈。 圖／Ford Thailand提供
16吋亮黑色的輪圈。 圖／Ford Thailand提供

與其他Ranger車型相比，XL Street特別版降低懸架系統，並搭配了2.2升柴油四缸渦輪引擎，可產生160匹最大馬力和385牛頓米的最大扭力，並採用六速手排變速箱及後驅設定。

座艙內部也延續Ranger簡單俐落不失實用的風格。 圖／Ford Thailan...
座艙內部也延續Ranger簡單俐落不失實用的風格。 圖／Ford Thailand提供

座艙內配備一個8吋觸碰中控螢幕，並支援Apple CarPlay和Android Auto，另外也搭載六具揚聲器和一個自動調光後視鏡。但可惜的是這款車僅是泰國限定，Ford沒有計劃在澳大利亞或等其他市場銷售Ranger XL Street特別版。

Ranger XL Street Special Edition搭配了2.2升柴...
Ranger XL Street Special Edition搭配了2.2升柴油四缸渦輪引擎，可產生160匹最大馬力和385牛頓米的最大扭力。 圖／Ford Thailand提供

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