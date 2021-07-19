日規三菱RVR／ASX都會休旅配備升級 問世11年續戰市場

縱使已經問世11年，但日本原廠仍針對三菱RVR進行新年式配備調整與安全升級。（圖：Mitsubishi Motors提供）

重振銷售並極力發展SUV的日本 三菱汽車 （Mitsubishi Motors），雖然從去年底開始連發小改款Eclipse Cross跑旅、今年2月中推出大改款Outlander休旅 ，但旗下身形最小的都會休旅RVR（部分市場稱為ASX）仍舊沒有大改款的跡象，甚至日規版本還推出新年式車型續戰市場，增加新車色並升級安全防護系統。

算一算，其實三菱RVR已經問世11年之久，甚至更歷經四次的改款作業。這次日規車型主要針對市場銷售的G以及BLACK Edition兩車型，將原先需要選配的BSW車側盲點警示系統、LCA 車道變換輔助以及RCTA後方來車警示系統納入標準配備，並提供鑽石白新車色可選（選配價格7.7萬日圓、含稅，約699美元）。

新年式日規三菱RVR新增鑽石白新車色可選。（圖：Mitsubishi Motors提供）

日規三菱RVR針對G以及BLACK Edition兩車型，將原本需要選配的BSW車側盲點警示系統、LCA 車道變換輔助以及RCTA後方來車警示系統納入標準配備。（圖：Mitsubishi Motors提供）

至於內裝方面，日規新年式三菱RVR BLACK Edition車型導入類麂皮材質座椅並具備防水機能，使其更耐髒且較好維護。還有關於充電機能方面，則是在中船後方新增USB插孔（Type-A/C），提供後座乘客更為便利的充電機能。

日規新年式三菱RVR BLACK Edition車型導入類麂皮材質座椅並具備防水機能，使其更耐髒且較好維護。 （圖：Mitsubishi Motors提供）

日規新年式三菱RVR動力依舊來自1.8L MIVEC汽油引擎，具備139ps最大馬力與17.5kgm峰值扭力輸出並搭配INVECS-Ⅲ CVT無段變速系統（可模擬六速）。無論M、G還是頂級的BLACK Edition車型，皆可依照用車需求選配4WD四輪驅動系統，建議售價自214萬3900日圓起，最貴車型為274萬4500日圓。