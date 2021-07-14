韓系高性能房車 全新Hyundai Elantra N 強悍登場

第七代Hyundai Avante/Elantra擁有自然進氣、LPi天然氣動力、Hybrid油電動力、1.6升渦輪動力的N Line後，原廠再為其增加全新性能版本N系列，讓這輛問世31年的韓系房車同時有著多種動力車型可選。 摘自Hyundai

Hyundai在去年三月為品牌最資深之一的房車Avante/Elantra，推出了原廠代號CN7的第七代大改款Hyundai Avante/Elantra，而這款韓系熱門房車也藉由第七代車型的問世，除了發表時所推出的全新Avante/Elantra Hybrid外，之後原廠又緊接著端出取代舊有Avante/Elantra Sport的全新Avante/Elantra N Line，象徵品牌運動化車款的擴張外，也代表這輛歷經七個世代的房車正式加入Hyundai N Performance性能系列！

全新Hyundai Avante/Elantra N是車系問世七代以來史上最強的版本。 摘自Hyundai 全新Hyundai Avante/Elantra N正式發表外，也於自家韓國市場開始販售。 摘自Motorgraph.com

在偽裝車現身數月後，再加上原廠於六月下旬正式預告全新Avante/Elantra N性能房車即將報到，Hyundai總算於今日(14)於線上舉辦了新車發表會，並同時揭露了韓版Kona N與Tucson N Line、Tucson N Line Hybrid，而這四款全新N系列車型也全數於今日正式在自家韓國上場展開販售！包括原有的Veloster N、Avante N Line、Sonata N Line、Kona N Line，目前於韓國販售中的N Performance車系高達了八款可選。

全新Hyundai Avante/Elantra N性能房車正式發表。 摘自Hyundai

全新Hyundai Elantra N的誕生不僅代表這家韓系車廠在性能車的發展蒸蒸日上，Elantra N更是品牌首部兼具日常生活與賽道駕駛的高性能房車，對於品牌的象徵意義非常重大。而進入第七代外型就變得相當激進動感的Hyundai Elantra，用於N系列的身分上不僅更為合適，前衛的衝突感似乎也因前保改採N系列專屬的亮黑色式樣而轉為兇悍。至於在車身尺碼方面，也因為升格為性能車的緣故而有所變化，車長4,675mm (+15mm)、車寬1,825mm、車高1,415mm (-5mm)，雖然車長變長、車高稍降，但軸距的部分仍維持在2,720mm。

全新Hyundai Avante/Elantra N因為升格為性能車的緣故而有所變化，車長4,675mm (+15mm)、車寬1,825mm、車高1,415mm (-5mm)。 摘自Hyundai 全新Hyundai Avante/Elantra N亮相。 摘自Hyundai

這輛代表車系問世以來性能最強悍的Hyundai Elantra N，腳踩19吋專屬鋁圈，並且搭上N Performance專用的側裙飾板，最引人注目且興奮不已的絕對是車尾上的大型尾翼，下方還有一組雙邊單出的大口徑圓形排氣尾管，而Hyundai還為韓國消費者提供了一套專屬Elantra N的N Performance Parts套件，包括了碳纖維後擾流尾翼、碳纖維後視鏡外蓋、碳纖維排氣尾管、19吋消光黑或亮銀N款鍛造鋁圈、大尺碼紅色N款剎車卡鉗與碟盤、高性能進氣系統等可選擇。

全新Hyundai Avante/Elantra N。 摘自Hyundai 全新Hyundai Avante/Elantra N。 摘自Motorgraph.com

有著瀟灑帥氣又充滿殺氣騰騰外觀的Hyundai Elantra N，內在動力肯定也要媲美外觀的「激情」，這輛韓系房車搭載目前使用於N系列中的2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，搭配集團全新八速濕式DCT雙離合器變速箱或六速手排變速箱，最大馬力可爆發出276hp/40kgm，雖然帳面上的數據感覺與Veloster N相同，但Elantra N在轉速達到5,500rpm時就能爆發出276hp (280ps)，相較於轉速要達到6,000rpm才能全數湧出最大馬力275hp的Veloster N (還必須選擇Performance Package套件才有275hp)，性能房車Elantra N的動力輸出絕對是更勝一籌。

全新Hyundai Avante/Elantra N搭載2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，搭配集團全新八速濕式N DCT雙離合器變速箱或六速手排變速箱，最大馬力可爆發出276hp/40kgm。 摘自Hyundai

繼Veloster N、i30 N與Kona N後成為第四部配置八速濕式N DCT雙離合器變速箱的Elantra N，除了導入eLSD電子限滑差速器、可變閥門排氣系統等，亦擁有了專屬N性能車的功能，包括增加換檔速度感、提高駕駛樂趣的的N Power Shift (NPS)，當啟用NPS功能再加上Launch Control彈射起步後，全新Elantra N還可在5.3秒內從0加速至100km/h，車輛極速甚至可達到250km/h！

全新Hyundai Avante/Elantra N啟用NPS功能再加上Launch Control彈射起步後，可在5.3秒內從0加速至100km/h，車輛極速甚至可達到250km/h！ 摘自Hyundai

另外還有幫助駕駛在操駕車輛時優化換檔模式，並提供最佳性能表現的N Track Sense Shift (NTS)，以及可使用持續20秒提升引擎與變速箱最大性能的Overboost增壓功能N Grin Shift (NGS)，當NGS啟動時，車輛最大馬力會暫時增加至286hp。

全新Hyundai Avante/Elantra N車室。 摘自Hyundai

同時，在方向盤下方還有兩個用於設置所需驅動模式的N按鈕，藉此滿足駕駛在操駕時的喜好，更可個人化設定讓每種組合與按鈕相匹配，使Elantra N發揮最大的駕駛樂趣與性能體驗。不過，NGS、NPS與NTS三種模式都僅限定N DCT車型擁有，手排車型是沒有這些功能的。

摘自Toprider

此外，Elantra N還擁有不少的「第一次」，包括成為首部搭配Michelin Pilot Sport 4S 245/35ZR 19車胎的N性能車，而這輛使用前驅設定全新性能房車還是品牌第一款導入Integrated Drive Axle (IDA) 架構的新車，其靈感源自於WRC拉力賽車 中所使用的技術，透過車輪軸承和傳動軸等零件組成單一元件 (一體化)，減少零組件的數量，不僅讓重量減輕了約1.73公斤，還能增加橫向G力的承受度，為車輛提供了更穩定的操縱性能。

全新Hyundai Avante/Elantra N配置N系列專屬的桶型運動化座椅。 摘自Hyundai

不僅如此，Hyundai Elantra N亦首度增加了一項名為NSE (N Sound Equalizer)的模擬聲浪系統，不僅可以提供TCR賽車的聲浪，車主也可根據自身的喜好調整，在駕駛過程中將可聽到比實際更為逼真的引擎熱血聲浪。

全新Hyundai Avante/Elantra N。 摘自Hyundai

值得一提的是，全新Hyundai Elantra N是品牌首款建構在第三代底盤平台 (N3) 上的性能車，重心低於Veloster N、Kona N所使用的N2平台，這也使得Elantra N的車身剛性又比另兩款性能車強，不過在車重部分，Elantra N空車重量達1450~1485公斤，比起Veloster N的1380~1460公斤相比增加了70公斤。

全新Hyundai Avante/Elantra N是品牌首款建構在第三代底盤平台 (N3) 上的性能車。 摘自Hyundai

在內裝部分，全新Hyundai Elantra N維持標準版高階車型的陳設，如雙10.25吋的數位儀表與中控台螢幕、前排通風/加熱座椅、後排加熱座椅、手機 無線充電板、八支揚聲器的BOSE高級音響系統等配備皆使用到了Elantra N，但Elantra N在儀表、中控、甚至是HUD抬頭顯示器的顯示畫面皆是專屬N系列的車輛訊息，而車內的座椅也採用了專屬N系列、帶有N字樣的桶型運動化座椅，比起標準版本座椅的高度降低了10mm，椅背厚度也減少了50mm，藉此增加了後座乘客的腿部空間、提升乘坐的寬敞與舒適度。

全新Hyundai Avante/Elantra N內裝鋪陳雖與標準版本相同，但原廠在性能車型中加入了許多N系列專屬的特色妝點。 摘自Hyundai

另外，為了突顯這款全新性能房車與標準版本的不同，Hyundai也在Elantra N車內使用了高性能N系列專屬的天藍色縫線，包括在方向盤、排檔桿、座椅、門板、儀表板等處，皆可見到天藍色的蹤跡，Hyundai同時亦為其裝上了金屬油門剎車踏板，並嵌入了N系列專屬的N款金屬車門踏板，再再彰顯這輛性能房車與眾不同之處。

摘自Toprider

連同韓版Kona N、Tucson N Line與Tucson N Line Hybrid，全新Hyundai Elantra N也公布了韓國市場的相關售價訊息，六速手排車型價格為3,212萬韓元 (約2.92萬美元)，八速N DCT車型價格則為3,399萬韓元 (約3.09萬美元)。在Avante/Elantra N正式登場後，原廠規畫的七款性能車目前僅剩Tucson N尚未揭曉。

全新Hyundai Avante/Elantra N正式在韓國上市。 摘自Motorgraph.com

而Hyunda-Kia集團研發總監Albert Biermann亦向媒體表示關於品牌未來性能車的規畫，其中包括了確定建構於E-GMP底盤的全新電動性能車，參照先前亮相、最大馬力可達576hp的Kia EV6 GT，便可猜測這間韓系車廠將推出性能電動車 的計畫 (外界猜測是IONIQ 5 N)，且除了E-GMP底盤的N系列，Albert Biermann還透露目前已有款採用氫燃料動力的性能車正在測試當中，預計將N Performance性能子品牌應用於氫燃料車領域。

Hyundai未來還將推出建構在E-GMP全球電動車模組化底盤平台之上的性能純電車。 摘自Hyundai

影片來源：YouTube/AboutHyundai