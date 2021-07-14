R36世代Nissan GT-R 可能不會是全新設計的車款

（取材自Nissan）

根據日本 媒體的一份報導中指出，眾人期待已久的R36世代Nissan GT-R可能會使用R35的本體來進行大改款的動作，而不是從頭到尾全新設計一台新車，所以自然也不會採用混合動力形式。

（取材自Nissan）

Nissan GT-R R35是目前產品周期最長的車款之一，自2007年發表至今已經過了14個年頭，Nissan則是會在每一年式都替這輛國寶級跑車進行微幅的升級，也讓GT-R有前期、中期和2017年改款的後期型，對此Nissan雖然有想要替GT-R進行更換世代的改款，但以目前公司的情況來看，R36 GT-R可能還是會延續R35的基底進行現代化的改款。

（取材自Nissan）

據日本媒體Best Car報導，GT-R將仿效以370Z為基礎推出的全新Nissan Z的改款方式，以原本R35的車體為基礎，換上完全重新設計的車身，並在內裝部分進行現代化的升級，以滿足現代所需的科技和安全標準，並配備虛擬儀表板和Nissan最新的車載娛樂系統。

（取材自Nissan）

因此GT-R R36將是一輛大幅更新的R35，具有多項底盤改裝、新組件和全新的懸吊調校。Best Car聲稱，儘管即將面臨嚴格的排放和噪音法規，但它將在沒有輕度混合動力系統的情況下搭載 VR 38DETT引擎。升級後的3.8 升V6雙渦輪增壓引擎也有望產生接近當前GT-R NISMO的 592hp馬力和66.4kg-m的扭力。同時Best Car的報導也指出GT-R R35將在2022年秋季停產，其後繼車將在2023年初登場。但以目前GT-R改款計畫尚未明朗的狀況下，這些也都只是無端的猜測罷了。

（取材自Nissan）

我們不知道Nissan將如何通過嚴苛的排放標準。也許他們押寶在其由全電動和混合動力車型組成的全新產品車系，使其具有足夠低的二氧化碳排放量，以符合日益收緊的法規。但即便如此，新的GT-R在不使用混和動力的情況下，是否會在越來越多的國家禁止銷售。