Hyundai甩進好萊塢 Sonata N Line現身新「特種部隊」

Hyundai新車軍團現身「特種部隊：蛇眼之戰」。（預告影片截圖）

預計在美國 時間7月23日上映的電影 「特種部隊：蛇眼之戰」（Snake Eyes：G.I.Joe Origins），於日前公開的預告片中出現了多部Hyundai車款。原來Hyundai與派拉蒙影業結盟，在「特種部隊：蛇眼之戰」中將出現至少三款的Hyundai新車，其中一輛即是Hyundai目前動力最強悍之一的Sonata N Line。

來源：派拉蒙影片 官方頻道

在其中一個場景中，Sonata N Line於東京 的高速公路上進行了激烈的飛車追逐，並展現了180度甩尾飄移能力，Hyundai表示，包括第七代Elantra與第四代Santa Fe都將出現在這部電影中，比較可惜的是，「特種部隊：蛇眼之戰」本來表訂在去年就要上映，但碰上了新冠肺炎（COVID-19）攪局，使其延後一年才於大螢幕播出，但在這一年的時間裡，Hyundai已經為第四代Santa Fe帶來了小改款車型。

Hyundai Sonata N Line現身「特種部隊：蛇眼之戰」。（預告影片截圖）

提到Sonata N Line，這款運動化且偏性能取向的韓系房車，是Sonata問世36年、歷經至第八世代後，動力最猛烈的車型，同時亦是Hyundai現階段性能表現最優異的N Line運動化車款，不過原廠先前已表示，未來並不會針對Sonata推出更高階、純正的性能N系列。

Hyundai Sonata N Line。（取材自Hyundai）

全新Sonata N Line配置了SmartStream G 2.5汽油渦輪引擎（此具引擎也使用在Genesis G80、Genesis GV80、Kia Stinger Meister），並搭配集團全新的八速濕式DCT雙離合器變速箱，擁有最大馬力286hp/43kgm，從靜止加速至100km/h僅需花費6.5秒，若是使用Launch Control彈射起步功能進行零百加速將縮短至6.2秒。

另外，Hyundai為了紀念成為「特種部隊：蛇眼之戰」的一員，Hyundai預定將於7月於美國市場推出Sonata 「Night Edition」，而自家南韓市場也將得到一款名為Hyundai Sonata 「The Black」特仕車，更多車款資訊將會於上市前另行公布。