Genesis進軍歐洲首款新車 G70 Shooting Brake全球首發

全新Genesis G70 Shooting Brake正式亮相。摘自Genesis

在今年五月初正式宣布插旗歐洲市場的韓系豪華品牌Genesis，已於六月底揭開了新歐洲分部，並且帶來了歐規版G7 0、G80與兩款休旅 GV70、GV80，更在8日展開的2021 Goodwood Festival of Speed速度嘉年華中，發表了品牌首款全新豪華獵跑！

正式進軍歐洲市場的Genesis，也順勢推出品牌首款旅行車全新Genesis G70 Shooting Brake。 摘自Genesis

相較於自家韓國市場，歐洲消費者對於旅行車還是有一定的需求，再加上同為豪華品牌的德系三大豪華車廠Audi、BMW、Mercedes-Benz，也都各自有著資歷已久的旅行車車型，Genesis想從德系碗公市場中搶得一點市占，就必須推出質感與操駕兼具的新車加以抗衡，而傳言與預告很久的全新Genesis G70 Shooting Brake便在歐洲正式誕生了。

全新Genesis G70 Shooting Brake是品牌首款旅行車。摘自Genesis 全新Genesis G70 Shooting Brake。摘自Genesis

全新G70 Shooting Brake是Genesis進軍歐洲市場的第五款新作品，整輛車其實是建構於G70 Sedan之上，所以在內裝配置部分與G70 Sedan基本上是相同的。不過，原廠在此次的全球首發中並未表示關於G70 Shooting Brake的規格，但參照先前預告發表所釋出的訊息顯示，全新Genesis G70 Shooting除了行李箱空間因為旅行車的緣故而提升40%外，G70 Shooting Brake美背獵跑的尺碼與G70完全相同，車長4,685mm、車寬1,850mm、車高1,400mm、軸距2,835mm。

全新Genesis G70 Shooting Brake車長4,685mm、車寬1,850mm、車高1,400mm、軸距2,835mm。摘自Genesis

而Genesis G70 Shooting Brake亦承襲品牌其餘車款的設計特色，使用了品牌別樹一幟、從廠徽衍生而出的「Athletic Elegance」家族化設計理念，如自廠徽上映照於車頭的五邊形盾型Crest Grille水箱護罩，以及將廠徽羽翼形象化而成的Quad Lamp四頭燈；車尾造型同樣彰顯了品牌廠徽兩側羽翼的意象，包含不管在白天或夜晚都能展現出獨特的Quad Lamp尾燈，以及目前品牌新車都會於車尾上放置的「GENESIS」品牌字樣取代先前的廠徽造型。

全新Genesis G70 Shooting Brake依然承襲了品牌的設計語彙。摘自Genesis 全新Genesis G70 Shooting Brake。摘自Genesis

Genesis亦尚未公布G70 Shooting Brake的動力選擇，但參考G70 Sedan的動力編成，預期這款全新豪華美背獵跑將在歐洲市場提供2.0升T-GDi渦輪增壓四缸引擎 (最大馬力249hp/36kgm) 及2.2升CRDi渦輪引擎 (最大馬力199hp/45kgm)，兩種引擎皆配置八速自排變速箱。

全新Genesis G70 Shooting Brake預計搭載2.0 T-GDi汽油渦輪與2.2 CRDi柴油渦輪兩種動力引擎。摘自Genesis 全新Genesis G70 Shooting Brake內裝維持G70 Sedan的陳設。摘自Genesis

正式進軍歐洲市場的Genesis，預計將於近期展開歐規版G80與GV80的販售，豪華運動房車G70與運動化休旅GV70則緊接著上市，至於在2021 Goodwood Festival of Speed速度嘉年華上正式揭開序幕的全新豪華獵跑G70 Shooting Brake，則預計在年底正式上市，Genesis更預定於年末前帶來純電版G80 (Electrified G80)。另外，Genesis目前尚未打算於其餘海外市場中販售品牌首款豪華獵跑。

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