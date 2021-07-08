踏入電動時代前…Lotus推出最後一台燃油跑車Emira

Lotus首度將Mercedes-AMG的渦輪引擎導入Emira上。 圖／Lotus提供

在今年初時，Lotus宣布將停產Elise、Exige和Evora這三台跑車三本柱，為的是準備迎接品牌新世代一系列Hybrid動力和純電動車 款的到來。但在Lotus踏入電動時代前，終究還是推出了最後一台的燃油跑車作品Lotus Emira，來榮耀這僅剩的純燃油引擎光景。

從Lotus Emira的車身造型與配置來看，並不是Elise、Exige這類的硬派跑車，而是類似Evora，一輛稍微偏GT取向的跑車類型，市場上主要同級競爭對手莫過於Porsche Cayman了。

Lotus Emira同樣使用黏合和鉚接的鋁合金底盤打造。 圖／Lotus提供

Emira遵循品牌自1996 年推出Elise以來最熟悉的Lotus跑車傳統，使用黏合和鉚接的鋁合金底盤打造，且是在全新Lotus Sports Car Architecture工廠生產製造。它的車身尺碼4,421 × 1,895 × 1,225mm，軸距2,575mm幾乎與Evora完全相同，僅在車長部分多出20mm，也因此整車重1,405kg也已經是盡了最大限度輕量化的結果。

Lotus聲稱這款Emira代表了實用性、舒適性、功能性和技術水平提升的轉變，為什麼呢？因為Lotus首度將Mercedes-AMG的渦輪引擎納入產品線中，讓以往只採用Toyota 機械增壓的Lotus在動力上有著更現代化的進展。

Lotus Emira。 圖／Lotus提供

作為中置引擎後輪驅動配置的Emira有著兩種動力單元，新增了一顆來自Mercedes-AMG的2.0升四缸渦輪增壓引擎，經過調校後，配備了新的進氣系統和新的排氣裝置，並搭配搭配七速DCT雙離合變速箱以適應Emira的特性，希望為Lotus帶來一點不同於以往的動力刺激；當然，若是喜歡傳統感受的車主，Emira同樣有提供熟悉的Toyota 3.5升V6機械增壓引擎搭配六速手排或是六速自排變速箱。

雖然Lotus並沒有明確的提供兩種車型的動力數據，但據他們表示Emira的動力輸出約在360-400hp之間，最大扭力為43.8kg-m，0-100km/h加速不到4.5秒，最高時速可達290km/h。

除此之外，原廠還提供選配Lotus Drivers Pack套件，加選後會啟用Launch Control功能，並且包含20吋的Michelin Pilot Sport Cup 2輪胎。至於標配的輪胎則是Goodyear Eagle F1 SuperSport。兩種輪胎都經過Lotus的認證。

標配有12.3吋全數位虛擬儀表和支援Apple CarPlay和Android Auto的10.25吋中央大螢幕。 圖／Lotus提供

在內裝方面，由於車輛設定已經不再是硬派的機械式跑車，為了滿足實用性、舒適性的目標，原廠替Emira創造了一個現代駕駛座艙，不僅有12.3 吋全數位虛擬儀表和支援Apple CarPlay和Android Auto的10.25吋中央大螢幕，還標配了4向電動調整的跑車座椅，更能選配升級12向電動調節，以及英國KEF Uni-Q音響。同時還包括Keyless、Push Star、t巡航控制系統、自動感應雨刷、電動摺疊後視鏡、倒車雷達、防眩光後視鏡、車側安全氣簾等一般車輛該有的舒適配備。

Emira還導入了駕駛輔助系統 (ADAS) ) 包括主動巡航控制、防碰撞系統、疲勞警示等。 圖／Lotus提供

Emira還導入了駕駛輔助系統 (ADAS) ) 包括主動巡航控制、防碰撞系統、疲勞警示、道路標誌提醒、車速限制、車道偏離警示、後方倒車警報、變換車道輔助等現代車款該有的系統。

Lotus為了將Emira打造為一款適合日常使用的跑車，置物空間的設計上也花了相當多巧思，門板的設計可容納500ml的瓶裝飲料，座椅後面有208 L的置物空間，而引擎後方的151 L行李箱也能夠容納一個大的登機箱或一套高爾夫球具。

原廠表示Emira將在全新的工廠生產，將保有傳統的手工製造，並搭配現在全新工藝技術，以提高生產效率和製造品質。首批Lotus Emira將從明年春天開始在全球交車，價格將從60,000英鎊 (約8.24萬美元) 起跳。