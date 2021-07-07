加入全新1.6升渦輪油電 大改款Kia Sportage正式亮相

大改款、全新第五代Kia Sportage。 摘自Kia

隨著兄弟車Hyundai Tucson在去年九月正式揭開第四代車型，並陸續於今年開始在全球各主要市場中販售後，同集團的Kia Sportage也終於在六月初搶先公布了大改款車型的外觀與內裝照，並且在一個月後，6日於自家官方新聞網及社群媒體 中，公開了第五代Kia Sportage的新車資訊！

第五代Kia Sportage在6日於自家韓國市場正式亮相。 摘自Kia

身為品牌目前最暢銷的車款，Kia Sportage在第五代車型採用品牌設計總監Karim Habib加入Kia後首推出的全新設計語彙「Opposites United」，展現出與現任Hyundai-Kia集團顧問Peter Schreyer幾乎不同的設計訴求，讓這輛新休旅 除了車名沒有變動之外，其餘部分包括廠徽皆全數換上了新的面貌。

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大改款Kia Sportage不僅外型大改變，車身尺碼方面也稍稍放大了點，車長4,660mm (+175mm)、車寬1,865mm (+10mm)、車高1,660mm (+25mm)、軸距2,755mm (+85mm)，尺碼也與兄弟車新世代Tucson相近，另外，因為車型增大的緣故，第五代Sportage後排腿部空間與頭部空間皆達到了1,050mm、1,000mm，行李箱在正常情況下亦增加至637公升，與第四代車型相比多了134公升。

Kia Sportage藉由第五代車型的發行，推出了全新X-Line車型，韓版則稱為Gravity。 摘自Kia

另外，Kia近年都有為自家車款新增象徵運動化的GT-Line車型，以及強調越野動態表現的X-Line車型，在大改款Kia Sportage亦首度為其提供了Sportage X-Line與Sportage GT-Line，而這兩種車型也都各自附有專屬的外觀套件，如講求運動風格的GT-Line就會換上顏色更鮮明的車身塗裝，內裝則以對比色增加視覺感，為這輛新休旅營造出充滿活力的氣息。

第五代Kia Sportage除新增X-Line外，也多了GT-Line車型可挑選。 摘自Kia

Kia Sportage X-Line在韓國市場的車型稱為Gravity，配有全新的叢林綠車身塗裝，車身外觀搭配Gravity車型專屬的側裙飾板、19吋專屬鋁圈、車頂架、專屬前保桿設計，以及自前保下緣沿著兩側前後輪拱、側裙、後保桿包覆車身的黑色防刮材質，強調越野化的性格外，新車色的裝扮更顯得Sportage Gravity具備戶外出遊的特性。

韓版Kia Sportage Gravity車型。 摘自Kia

在有著前衛又大膽的外觀之下，新世代Kia Sportage的車室陳設也煥然一新，包括使用了運用於全新Kia K8中整合數位儀表與中控螢幕的雙12.3吋曲面螢幕，與Kia目前新車中的主流：SBW線傳式排檔，再加上大改款Sportage在中控台上亦採用了K8中首度導入，結合冷暖空調的電容式觸控面板，這具面板與他廠新車中的功能稍有不同，駕駛或乘客只要只要按下螢幕上的「風扇鈕」，便可切換為冷暖空調或影音娛樂系統，為車室省下大量實體按鈕的同時，亦增添了科技感。

第五代Kia Sportage不僅外觀大幅度改變，就連內裝陳設也煥然一新。 摘自Kia

Kia當然也為這輛人氣休旅帶來了不少科技新配備，包括了使用起來相當方便的Kia Digital Key手機 數位鑰匙、可進行簡單支付功能的Kia Pay、手機無線充電板，以及可控制或確認家中照明、空調、瓦斯、插頭電力等電器設備的「Kia Connect」互聯網服務，而大改款Kia Sportage的電動尾門掀開高度與速度，還可透過中控台進行個人化調整，提升裝載的便利性。

第五代Kia Sportage如同全新Kia K8，採用了結合數為儀表與中控螢幕組成的雙12.3吋曲面螢幕。 摘自Kia

在動力編成的部分，第五代Kia Sportage初期在韓國將僅提供汽油、柴油與Hybrid油電等三種動力，其中，消費者若選擇搭配八速自排變速箱的2.0升SmartStream四缸柴油渦輪動力 (最大馬力183hp/42.5kgm、平均油耗表現為14.6km/L)，每種汽油車型售價再加價195萬韓元即可 (約1700美元)。

第五代Kia Sportage除了既有的汽柴油內燃機動力，還將推出車系首度擁有的Hybrid與PHEV複合式動力系統。 摘自Kia

至於汽油版Sportage，則是搭載全新SmartSteam G 1.6 T-GDi四缸渦輪增壓引擎，搭配七速DCT雙離合器變速箱，最大馬力可輸出177hp/27kgm，平均油耗表現為12.5km/L。另外，尚未公布的油電車型，預計將與Hyundai Tucson Hybrid共用同一具動力系統，配備結合Hybrid油電混合系統的1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎 (177hp)，搭配六速自排變速箱，其所配置的電動馬達可輸出59hp動力，綜效馬力可達到227hp/35.6kgm，而Sportage PHEV插電版車型也將於日後正式推出。

第五代Kia Sportage正式亮相。 摘自Kia

另外，Kia也為建構在全新第三代底盤平台上的新世代Sportage，配置了可實時判斷路面和行駛狀況並自動調整前後輪動力分配的智能四輪驅動系統，以及導入全新Terrain Mode越野模式與Comfort、Eco、Sport、Smart的駕駛模式選擇，確保車輛能夠在任何路況與環境中實現最佳的駕駛動態。

全新Kia Sportage X-Line車型。 摘自Kia

新世代Kia Sportage共配置了六具輔助氣囊，並導入了諸多Kia Dirve Wise主動式駕駛輔助系統，包括括FCA前方碰撞警示系統 (含車輛、行人、單車騎士與十字路口偵測)、BCA盲點偵測防撞系統、BVM盲區圖像監測系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、HDA高速公路駕駛輔助系統、SVM環景顯示系統、SEA乘員安全輔助系統、ISLA智能限速輔助、ROA後座乘客警示系統、與導航圖資做結合的NSCC智能巡航控制系統 (Navigation-based Smart Cruise Control)、RSPA遙控智慧自動停車等。

全新第五代Kia Sportage。 摘自Kia

大改款Kia Sportage於6日正式在自家韓國展開預售活動，除了1.6升渦輪油電尚未公布售價資訊外，汽油與柴油兩種動力皆有四種車型可選擇，汽油版車型售價分別為2,442萬韓元、2,624萬韓元、2,869萬韓元、3,193萬韓元 (約介於2.22萬美元至2.9萬美元)，柴油版車型售價分別為2,634萬韓元、2,815萬韓元、3,061萬韓元、3,385萬韓元 (約介於2.4萬美元至3萬美元)，中高階車型若想要升級為Gravity車型，消費者再加價118萬韓元即可 (約1070美元)。

影片來源：YouTube