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正式亮相前流出 全新世代BMW M240i外觀提早公開

記者趙駿宏／綜合報導
全新BMW M240i流出照。（取材自carscoops）
全新BMW M240i流出照。（取材自carscoops）

自從2020年4月有人流出了新世代BMW 2-Series Coupe後，我們似乎都沒有再看見完整的外觀照片了。不過就在BMW宣布要在7月8號舉行的Goodwood Festival of Speed古德伍德速度節正式亮相2-Series Coupe沒多久，貌似M240i的原廠照片就在網路上開始瘋傳。

2020年時BMW M240i流出照。（取材自carscoops）
2020年時BMW M240i流出照。（取材自carscoops）

2020年時BMW M240i流出照。（取材自carscoops）
2020年時BMW M240i流出照。（取材自carscoops）

不過稍早之前，BMW已經正式確認M240i xDrive，將會搭載一具擁有368hp的最大馬力的3.0L直列六缸雙渦流渦輪增壓引擎，搭配8速運動化自排變速箱，以及M Sport後差速器。而BMW也表示，M240i也會提供後輪驅動版本，但手排變速箱的選項則尚未確認。

2-Series Coupe內裝流出照。（取材自carscoops）
2-Series Coupe內裝流出照。（取材自carscoops）

普遍預估，在歐洲市場，新BMW 2-Series Coupe也會有包括三缸、四缸和六缸渦輪增壓汽油動力，甚至有可能連柴油動力都一併推出。

從流出照片中可以看的出來，M240i的車頭造型不是仿效4-Series那樣特立獨行的大型雙腎水箱罩，也不是類似8-Series那種扁平跑格，反而是與較冷門的X2車系較為相仿，保桿兩側類三角形的氣壩讓車頭確實有幾分神似。尾燈方面更是走復古風格，小面積的尾燈有種第一代Z4的即視感。

全新BMW M240i車尾流出照。（取材自carscoops）
全新BMW M240i車尾流出照。（取材自carscoops）

全新BMW M240i車尾流出照。（取材自carscoops）
全新BMW M240i車尾流出照。（取材自carscoops）

除此之外，2-Series Coupe內裝部分也有流出的照片，雖然不確定是哪種車型，但配備了虛擬儀表板與中控大螢幕的新世代座艙都是大家相當熟悉的樣式，估計也會是較高階的版本。

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