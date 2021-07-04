Volkswagen ID. BUZZ現身路試 純電可愛廂型車2022發表

Volkswagen I.D. BUZZ Concept。（取材自Volkswagen）

Volkswagen Commercial Vehicles在上月中旬帶來了全新世代Multivan車系，維持經典T系列廂型車外觀造型的同時，還同時注入了嶄新的設計語彙，

原廠亦為新世代Multivan車系導入了eHybrid PHEV插電式複合動力系統，兼顧了裝載能力與動力效能，而隨著Volksawgen積極開發ID.Family純電家族，曾於2017年底特律車展中亮相的I.D. Buzz Concept純電小巴概念車 ，現在已經有了最新的消息。

德國福斯商旅正式推出新世代Multivan。 （圖：Volkswagen Commercial Vehicles提供）

全新Volkswagen ID. Buzz（正式車名尚未確定）純電廂型車近期已積極的路試當中，不過相較於之前總是偽裝衣全身包緊緊，這回ID. Buzz是以準量產車的身分現身了。從原型車的外觀可見到ID. Family純電家族特有的大燈設計，雖然燈具周圍還是被黑色貼紙覆蓋，以障眼法掩飾真實的樣貌，但其實這輛準量產車幾乎都可見到未來量產後ID. Buzz的長相。

不過這輛準量產車在有些地方看來有點奇怪，如車頭兩側的霧燈實際上是假的，除了前保下方的蜂窩格柵外，其餘部分幾乎都是偽裝後的樣子。車尾的部分似乎為了遮掩更多重要的設計，而使用了乍看之下以為是鍍鉻飾條，事實上只是白色貼紙覆蓋上的造型，外媒推測量產版ID. Buzz可能會如同ID.4設計，採用一體成形的尾燈造型。

目前關於這輛純電廂型車的動力規格資訊尚未明朗，不過根據外媒的報導，全新Volkswagen ID. Buzz將如概念車建構於VAG集團的MEB模組化底盤，歐規版本會配置48kWh標準版或111kWh大容量的鋰電池組，在滿電情況下最大續航距離可達550公里，之後的量產版還會分為客用車型與商務車用 (ID. Buzz Cargo)，並預計在2022年率先於歐洲發表上市，再輸入美國 市場拓展市占，但美規版ID. Buzz據傳將僅會有客車版本。