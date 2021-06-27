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日式精品風格 第二代Infiniti QX60七人座休旅 北美發表

記者趙駿宏／綜合報導
全新第二代Infiniti QX60七人座休旅發表，時尚的外表下不失日式元素以及運動風格。（取材自Infiniti）
全新第二代Infiniti QX60七人座休旅發表，時尚的外表下不失日式元素以及運動風格。（取材自Infiniti）

Infiniti近年來因為日產母公司風波的緣故，其產品線早已老舊不堪，因此勢必要在改革後重振旗鼓，在去年公布的「Nissan NEXT」計畫當中，也明確的指出未來將會推出QX55以及大改款的QX60。而在充滿運動跑格的QX55發表後，Infiniti也於6月正式在美國推出第二代大改款QX60。

早在去年9月份Infiniti就給了我們QX60 Monograph原型概念車搶先窺探新世代QX60的樣貌，如今量產版本發表後，可說是完整的傳承了「日本傳統元素」的設計，並加上了些許日式時尚奢華的概念，同時不失Infiniti運動風格鮮明的傳統。Infiniti設計總監中村泰輔表示：「QX60 SUV是具有威懾力的存在，無論走到哪裡都會引起注意。」

車頭的標誌性的Double Arch雙弓式水箱護罩內的網格是採取日本傳統「摺紙」工藝的元素設計。LED大燈中的圖形更是參考了和服上的皺褶，在水箱罩Logo的下方的鍍鉻邊緣則用浮雕寫出INFINITI字樣，使其能保有高雅的產品特質。車身更是用高聳且筆直的腰線，一路延伸至後尾燈，提高了視覺的重心，加上雙色的設計，讓A-D柱都巧秒的隱藏了起來，僅用鍍鉻飾條勾勒，也塑造出視覺上具有整車隱藏式車頂的前衛效果。

Double Arch雙弓式水箱護罩內的網格是採取日本傳統「摺紙」工藝。（取材自...
Double Arch雙弓式水箱護罩內的網格是採取日本傳統「摺紙」工藝。（取材自Infiniti）

LED大燈中的斜紋圖形更是參考了和服上的皺褶。（取材自Infiniti）
LED大燈中的斜紋圖形更是參考了和服上的皺褶。（取材自Infiniti）

燈具方面QX60也邁入新世代風格，在前方的日行燈或是後方的車尾燈都採用LED的「琴鍵」光條設計，具有前後呼應的視覺效果。本次QX60的主打色Moonbow Blue更是讓人想起黃昏時的夏日天空，由紫色到綠色的光譜排列，在範圍內的色澤變化給人一種神秘感。

一進入車艙內，馬上就能感受到Infiniti對QX60的內裝給的滿滿誠意，全數採用質感柔軟的材質，光視覺上就比前代QX60更具高級感，並且刪減了以往中控台過於複雜的實體按鍵，並將其融入全新的內裝設計當中，並不是像某些車廠直接採用平板設計了事。

前方的日行燈或是後方的車尾燈都採用LED的「琴鍵」光條設計，辨識度相當高。（取材...
前方的日行燈或是後方的車尾燈都採用LED的「琴鍵」光條設計，辨識度相當高。（取材自Infiniti）

科技配備部分，12.3吋INFINITI InTouch高解析度螢幕是所有車型的標準配備，可支援無線Apple CarPlay和有線連接的Android Auto，下方無線充電板的大小更是足以容納iPhone Pro Max，車載Wi-Fi熱點最多可以連接七台設備。此外，10.8吋的數位儀表更是首次加入Infiniti車系當中。其餘車內氣氛燈、雙前座通風/加熱座椅、三區恆溫空調、具有17具喇叭的Bose Performance Series音響當然都是不可或缺的舒適配備。

QX60配備12.3吋INFINITI InTouch螢幕和10.8吋的數位儀表...
QX60配備12.3吋INFINITI InTouch螢幕和10.8吋的數位儀表板。（取材自Infiniti）

無線充電板的大小更是足以容納iPhone Pro Max。（取材自Infinit...
無線充電板的大小更是足以容納iPhone Pro Max。（取材自Infiniti）

乘坐質感上更是Infiniti的強項，不僅第一排導入零重力座椅，第二排和第三排乘客也獲得了專門設計的、符合人體工程學的座椅，與上一代QX60相比，這些座椅更舒適地與乘客的背部對齊，並提供更多的臀部到腳跟的空間。第二排座椅可透過一鍵式按鈕電動滑動，讓乘客能夠更方便輕鬆地進入第三排。

二排和第三排乘客也獲得了專門設計的、符合人體工程學的座椅。（取材自Infinit...
二排和第三排乘客也獲得了專門設計的、符合人體工程學的座椅。（取材自Infiniti）

第二排座椅可透過一鍵式按鈕電動滑動，讓乘客能夠更方便輕鬆地進入第三排。（取材自I...
第二排座椅可透過一鍵式按鈕電動滑動，讓乘客能夠更方便輕鬆地進入第三排。（取材自Infiniti）

動力部分，全新Infinit QX60依舊搭載著代號VQ35DD的V6缸內直噴自然進氣引擎，最大馬力有295 hp/6400rpm和37.3kg-m/4800rpm的最大扭力，但變速箱卻從過往的為人詬病的CVT變速箱，更換為ZF 9速自排變速箱，讓整體的傳動效率更為確實。並提供Standard、ECO、Snow、Sport、Individual 等五種駕駛模式可供駕駛選擇。

QX60除了標準的前驅車型外，還全面升級了的四輪驅動系統，升級後的四驅系統最多可將 50% 的動力傳送到後輪以增加抓地力。Infinit的主動制動限滑功能可以製動單一車輪，並立即將扭矩導向到具有抓地力的車輪。

搭載代號VQ35DD的V6缸內直噴自然進氣引擎，輸出有295hp/37.3kg-...
搭載代號VQ35DD的V6缸內直噴自然進氣引擎，輸出有295hp/37.3kg-m，搭配ZF 9速自排變速箱。（取材自Infiniti）

在QX60四輪驅動版本上，最多有6,000磅的拖曳力，比前一代車型提高了20%。

QX60也獲得了升級版ProPILOT Assist與Navi Link 系統，現在結合了來自車載導航系統的數據，以幫助在旅途中減慢QX60的急轉彎或下坡速度。ProPILOT Assist 還可以在單車道高速公路行駛期間為駕駛員提供更自然的車輛動作（包括煞車和轉向），能夠更舒適地到達目的地。啟用時，帶有 Navi Link 的 ProPILOT Assist可以與交通標誌識系統配合使用，自動將QX60減速到該路段的速限。並且升級版的Stop&Go功能的現在可以讓QX60在停下來的30秒內都能夠自動重新跟車，大幅的提升在走走停停車況下的便利性。

全新一代Infiniti QX60發表後雖然定價尚未公佈，不過已經預計於今年晚些時候在北美正式上市。

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