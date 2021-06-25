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全新第八代福斯Golf魅力來襲 內裝、輔助系統有亮點

記者張振群／綜合報導
全新第八代福斯Golf以物有所值的高水準配備陣容，帶給消費者撼動車市。 圖／Volkswagen提供
全新第八代福斯Golf以物有所值的高水準配備陣容，帶給消費者撼動車市。 圖／Volkswagen提供

福斯汽車（Volkswagen）大膽突破創新設計思維，讓全新第八代Golf捨棄實體旋鈕為主的傳統內裝，大幅採用智慧觸控式面板，以簡潔易懂的使用者介面及先進數位化科技，不僅給予消費者全然不同的使用體驗，同時再次強化IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，致力提供便利舒適的安駕守護。

內裝中控台樣貌大幅變革，全車系採用10.25吋全邏輯數位化儀表、數位觸控燈組制面...
內裝中控台樣貌大幅變革，全車系採用10.25吋全邏輯數位化儀表、數位觸控燈組制面板，280 eTSI以上車型搭載全新10吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）。 圖／Volkswagen提供

全新第八代福斯Golf以數位化科技層層推疊福斯汽車新世代簡約車室風格，全車系採用10.25吋全邏輯數位化儀表、數位觸控燈組制面板，讓資訊顯示清晰且介面簡單易懂，其中10.25吋全邏輯數位化儀表不僅是全車系標配，更是同級唯一。

具備無線Apple CarPlay及提供福斯汽車首款無線Android Auto...
具備無線Apple CarPlay及提供福斯汽車首款無線Android Auto功能。 圖／Volkswagen提供

全新第八代福斯Golf內裝中控台樣貌大幅變革，280 eTSI以上車型搭載全新10吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以MIB3 Advanced Tab鏡面觸控面板，提供大螢幕清晰介面隨喜操作，同時具備無線Apple CarPlay及提供福斯汽車首款無線Android Auto功能，讓車機與手機的連結更加方便。

藉由螢幕下方的Touch Slider數位觸控列或中控台觸控快捷鍵，迅速調整空調...
藉由螢幕下方的Touch Slider數位觸控列或中控台觸控快捷鍵，迅速調整空調、音量、座椅加熱、啟閉故障警示燈和行駛模式等實用功能。 圖／Volkswagen提供

除了透過中控螢幕設定各項功能之外，駕駛也可藉由螢幕下方的Touch Slider數位觸控列或中控台觸控快捷鍵，迅速調整空調、音量、座椅加熱、啟閉故障警示燈和行駛模式等實用功能，展現強大數位化豐富實用機能。

首度配有含多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI與280 eTSI分別擁有1...
首度配有含多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI與280 eTSI分別擁有10色及30色多元選擇。 圖／Volkswagen提供

全新第八代福斯Golf改採以數位訊號傳送檔位的全新電子線傳式排檔系統，整體造型簡約俐落，同時因排檔座所需空間大幅降低，空間設計運用更加彈性，位於中控台下方的置物空間不僅方正且擁有雙USB Type-C插座，再加上全車系標配手機無線充電裝置，滿足智慧型手機不斷電的連續使用需求。

改採以數位訊號傳送檔位的全新電子線傳式排檔系統，整體造型簡約俐落，同時因排檔座所...
改採以數位訊號傳送檔位的全新電子線傳式排檔系統，整體造型簡約俐落，同時因排檔座所需空間大幅降低，空間設計運用更加彈性。 圖／Volkswagen提供

為了營造更輕鬆愜意的車室氛圍，全新第八代福斯Golf首度配有含多重模式選擇的車室氛圍燈，230 eTSI與280 eTSI分別擁有10色及30色多元選擇，其中獨家具備可分層及雙色設計，依據心情喜好任意調整上下層色彩，讓開車的旅程更加舒適寫意。

啟動Travel Assist智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以3D介面顯示於數...
啟動Travel Assist智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以3D介面顯示於數位化儀表中，對路面標線、機車、汽車或大貨車進行多標的辨識，最多可偵測三線道路範圍。 圖／Volkswagen提供

全新第八代福斯Golf的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，主動安全輔助功能再進化升級，其中全速域ACC主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原有3秒提升至10秒，前車起步即可自動跟上，且首度新增道路虛擬實境顯示功能，啟動Travel Assist智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以3D介面顯示於數位化儀表中，對路面標線、機車、汽車或大貨車進行多標的辨識，最多可偵測三線道路範圍，協助駕駛清楚掌握周遭車況、降低事故風險。

此外，首度新加入Exit Warning離車安全警示系統，在車輛熄火時的三分鐘內，系統即啟動雷達感應隨時偵測駕駛座車側移動車輛及機車，並且於駕駛開門時提供盲點警示燈提醒及聽覺警示，有效保護用路人雙方安全，降低意外撞擊發生機率。

全新第八代福斯Golf的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，主動安全輔助功能再進化...
全新第八代福斯Golf的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，主動安全輔助功能再進化升級，其中全速域ACC主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間從原有3秒提升至10秒。 圖／Volkswagen提供

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