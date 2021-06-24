非典型韓系美式皮卡 Hyundai Santa Cruz阿拉巴馬量產

針對北美市場而生的全新Hyundai Santa Cruz皮卡正式在阿拉巴馬投產。摘自Hyundai

Hyundai在今年四月中發表全新皮卡Santra Cruz，不過，相較市面上看來粗曠威猛的美式皮卡，這輛「韓系美式」皮卡走的路線卻相當獨特！Hyundai Santa Cruz將在SUV、皮卡和跨界車款中另闢新局面，成為一輛兼具實用性、外觀、動力表現的新皮卡，因此原廠亦將其稱呼為「Sport Adventure Vehicle (SAV)」。

結合SUV與Pickup優勢、搶攻年輕族群，全新Hyundai Santa Cruz韓系皮卡正式在阿拉巴馬工廠量產。摘自Hyundai

由於Santa Curz是款針對北美市場所開發的全新皮卡，儘管車頭造型與第四代Tucson採用相同的設計語彙，但出自於加州設計的Santa Cruz，其尾燈上還刻有「Designed in California」字樣，強調了濃濃的屬地主義，而這輛非典型皮卡也在22日於阿拉巴馬州 的Montgomery工廠 (HMMA) 正式量產，成為了第五款在美國 生產製造的現代汽車 。

全新Hyundai Santa Cruz是第五款在美國生產的現代汽車。摘自Hyundai

包括新加入的Santa Cruz，目前Hyundai在阿拉巴馬的產線中還包括了Sonata、Elantra、Santa Fe、Tucson，讓美製的現代汽車涵蓋了房車、休旅與皮卡，而這也是Hyundai在設立阿拉巴馬工廠後廠區最熱鬧的一次，也讓該廠達成同時生產五款新車的里程碑。

針對北美市場開發的全新Hyundai Santa Cruz。摘自Hyundai

全新Hyundai Santa Cruz預計將於今年夏季正式在美國上市，共有SE、SEL、SEL Premium與Limited四種車型可選，但相關售價資訊須待原廠另行公布。另外，這輛韓系美式皮卡在當地共提供兩種動力選擇，包括搭配八速自排變速箱、最大馬力190hp/24.9kgm的2.5升GDi，與搭配八速濕式DCT雙離合器變速箱、最大馬力275hp/42.9kgm的2.5升T-GDi，全車系皆可選配HTRAC四輪驅動系統。

韓皮美骨的Hyundai Santa Cruz將在今年夏季正式投入北美市場販售。摘自Hyundai 全新Hyundai Santa Cruz是第五款在美國生產的現代汽車。摘自Hyundai

目前除了北美市場外，尚未有其他國家會販售這輛全新皮卡，即便是自家韓國市場亦是如此，不過這是因為受限於當初Hyundai勞資協商後的條文規定所示，Hyundai在海外及合資的工廠所生產之零件或整車，皆不能進口至韓國，除非徵得工會的同意才得以進口，但因為大多數人都不會同意這項作法，因此要在韓國當地看見Santa Cruz的機率可以說是非常低，倘若進口至韓國，也會因為法規限制不被政府認定是貨車，使消費者無法從中獲得購車的優惠減免。