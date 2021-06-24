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Audi準備向內燃機告別 2026年起新車只剩純電奧迪

記者黃俐嘉／綜合報導
Audi Q4 e-tron、Q4 Sportback e-tron為品牌最新純電動車。（取材自Audi）
Audi Q4 e-tron、Q4 Sportback e-tron為品牌最新純電動車。（取材自Audi）

嚴苛的排放法規除了讓許多大排氣量引擎成為我們的回憶外，同時亦讓不少車商不再開發新型內燃機引擎，且重心都逐漸轉往電氣化發展，並且宣布品牌電動化的計畫時程，德系三大豪華品牌之一的Audi，也在22日正式宣告了品牌最新的電動化政策。

Audi計畫在從2025年起發布最後的汽油/柴油內燃機車款，並在2026年時，Audi所發表的新車都只會是純電動車型，連Hybrid油電或Plug-in Hybrid插電式油電混合動力等複合式動力車款都不再推出，且將在這期間逐步淘汰內燃機，直至2033年汰除最後一批內燃機的生產 (另一方面是因為中國尚有內燃機車款的需求)，最後則是在2050年時實現碳中和的零排放目標。

Audi未來的新車在2026年起都只會是純電動車型。（取材自Audi）
Audi未來的新車在2026年起都只會是純電動車型。（取材自Audi）

雖然在2026年起只會發表純電車型，但需要完全停止內燃機的生產仍需要點時間，根據外媒的報導指出，Audi最後一款內燃機新車很有機會是第二代Q8，這輛大改款跑旅有望在2026年推出，並同時會有純電版Q8 e-tron的誕生，而最後一批第二代內燃機Q8則預計會在2032年停產，朝品牌純電化的道路邁進。

Audi A6 e-tron Concept。（取材自Audi）
Audi A6 e-tron Concept。（取材自Audi）

另外，外媒也猜測下一代A3、A4將會以純電A3 e-tron、A4 e-tron取代，相同的計畫也預計會使用在新一代A5、A6中，畢竟Audi已經在今年四月份在上海車展發布了最大續航距離上看700公里，名為A6 e-tron Concept的純電概念房車。

目前Audi純電陣容中包括了e-tron、e-tron Sportback、e-tron GT、RS e-tron GT，以及在今年四月中推出的全新Q4 e-tron、Q4 Sportback e-tron，而Audi也預計在2025年前將純電車型擴增至20款，並在2030年時達到售出700萬輛建構於PPE平台純電動車的規模。

此次Audi所宣布的電氣化策略，都比另外兩個德系豪華對手BMW、Mercedes-Benz還快，BMW是計畫品牌在2030年的銷量會有一半為純電車款，而Mercedes-Benz則是尚未宣布品牌何時只生產純電車型，不過，英倫豪華車商Jaguar早已決定要在2025年時全面走入品牌電氣化，成為一家只生產純電車款的豪華車商。

Audi轉型純電化品牌時間表。（取材自Audi）
Audi轉型純電化品牌時間表。（取材自Audi）

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