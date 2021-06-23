Acura TLX Type S 的V6雙渦輪引擎有多棒？原廠告訴你

Acura TLX Type S即將正式上市。摘自Acura

有北美最強本田 轎車之稱的Acura TLX Type S終於要在這個月正式上市了，而為了迎接Type S性能車型回歸，Acura原廠也正在積極的做宣傳行銷，並釋出了一段影片，詳細解釋了TLX Type S的開發過程。

影片來源：YouTube/Acura

為TLX Type S提供動力的是一具全新開發，代號為J30AT的3.0升V6雙渦流輪增壓引擎，能夠輸出355hp最大馬力與48.9kg-m扭力，該引擎在總工程師Akio Matsuda的指導下於日本開發完成，隨後便移至Acura位於美國俄亥俄州 的安娜引擎工廠進行組裝。Acura表示，參與這具引擎開發的人員幾乎都有開發Civic Type R和NSX引擎的經驗，事實上這具J30AT的3.0升V6渦輪增壓引擎有許多技術是從NSX的引擎上下放而來。

3.0升V6雙渦流輪增壓引擎，能夠輸出355hp最大馬力與48.9kg-m扭力。摘自Acura

該具引擎的特色之一便是其雙渦流(twin-scroll)的渦輪增壓特性，能夠最大限度地減少渦輪遲滯(Turbo lag)，同時優化油門響應。進氣和排氣凸輪使用可變正時控制來進一步提高響應能力和動力。此外，該引擎具有可變氣缸歇止功能，可在多種不同情況下只透過三個氣缸運作。Acura還開發了專用的引擎腳和主動減震抑制，以消除底盤和引擎僅在三個氣缸運行時的任何不規則抖動。

雙渦流(twin-scroll)的渦輪增壓特性，能夠最大限度地減少渦輪遲滯(Turbo lag)。摘自Acura 這具3.0升V6引擎有許多技術是從NSX的引擎上下放而來。摘自Acura

Acura的工程師在開發中不斷地從NSX中汲取靈感，TLX Type S有擁有專屬排氣系統，在每個消音包中都有排氣閥門，當閥門開啟時會使TLX Type S的排氣聲浪增大5-7分貝。

Acura TLX Type S有專屬的運動化排氣系統。摘自Acura

而TLX Type S的優秀性能表現不僅僅只有引擎動力強悍。底盤方面配備了雙A臂前懸吊加上導入源自NSX的Adaptive Damper System主動式阻尼系統、電子線傳煞車以及Integrated Dynamics System整合式動態控制系統，讓TLX Type S的操控也具有相當良好的表現。