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Nissan通勤小車 Note AURA e-POWER 打造出豪華質感

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan Note AURA。摘自Nissan.jp
Nissan Note AURA。摘自Nissan.jp

Nissan於去年發表了搭載e-POWER動力系統的第三代Note。作為新世代「NISSAN NEXT」計畫的重點車款，在日本市場更是接連推出了許多車型，如視覺系改裝最愛的AUTECH版本等。然而Nissan可沒有就此罷休，針對另一群重視豪華舒適感的潛在客戶，也於6月15日正式推出了更加高級、舒適的Nissan Note AURA e-POWER。讓通勤小車也能享有大型轎車的高級感受。

AURA在車頭的造型以及用料質感上大勝標準版的Note。摘自Nissan.jp
AURA在車頭的造型以及用料質感上大勝標準版的Note。摘自Nissan.jp

由於在產品宣傳上刻意地要與標準版Note做區隔，因此原廠在稱呼這輛車時都以AURA做為車名。雖然是基於Note的車體設計打造，但在AURA外觀上的刻畫擺脫了標準版Note的那種「代步感」，以亮黑的鋼琴烤漆搭配新式廠徽組合成的水箱罩，加上標配有著V-MOTION日形燈意象的LED頭燈(標準版需選配)，再再凸顯AURA的與眾不同。

AURA移除Logo後的車尾配上貫穿式LED尾燈特別有質感。摘自Nissan.j...
AURA移除Logo後的車尾配上貫穿式LED尾燈特別有質感。摘自Nissan.jp
AURA車尾後保桿的造型也做了更運動化的修改。摘自Nissan.jp
AURA車尾後保桿的造型也做了更運動化的修改。摘自Nissan.jp

車尾方面，全新設計的後保險桿傳達出寬闊的姿態和低重心的架式，使車輛具有強大的存在感，搭配新世代車輛最流行的貫穿式LED尾燈，營造出高級和個性化的印象。標配的17吋輕量化鋁圈則添加樹脂零件裝飾，營造出時尚的空氣動力學設計。除此之外，AURA有多達14種可用的車色可供選擇，其中更有五種2 Tone組合。

AURA擁有以往小車沒有的多樣化內室選擇與材質搭配。摘自Nissan.jp
AURA擁有以往小車沒有的多樣化內室選擇與材質搭配。摘自Nissan.jp
零重力座椅加上BOSE音響，打造最舒適的車艙環境。摘自Nissan.jp
零重力座椅加上BOSE音響，打造最舒適的車艙環境。摘自Nissan.jp

進入車艙內，為了營造舒適感Nissan在AURA上稍加施了點小魔法，讓車室體感要比標準版Note還要寬敞一點，這是因為AURA的車身寬度足足比標準版車型多了40mm來到1,735mm。在內裝材質選用上，原廠也導入了許多木質飾版、高級織布、軟質塑料、以及合成皮革等在以往這個等級的小車上根本不會出現的材質，為的就是要打造日式風格的細緻質感。

AURA在內裝用料與質感大幅提升至大型房車等級。摘自Nissan.jp
AURA在內裝用料與質感大幅提升至大型房車等級。摘自Nissan.jp
12.3吋數位儀表和9吋Nissan Connect中控螢幕。摘自Nissan....
12.3吋數位儀表和9吋Nissan Connect中控螢幕。摘自Nissan.jp
BOSE喇叭直接嵌在頭枕上，給予最直接的音質饗宴。摘自Nissan.jp
BOSE喇叭直接嵌在頭枕上，給予最直接的音質饗宴。摘自Nissan.jp

同時以12.3吋數位儀表和支援Apple CarPlay和Android Auto的9吋Nissan Connect中控螢幕整合，使得AURA在科技的豐富程度上也遠勝同級對手。在頭枕側面也能看見相當熟悉的BOSE喇叭，也代表著AURA配備了具有8具喇叭的BOSE® Personal® Plus音響系統。當然裝配音響喇叭的座椅便是Nissan獨門的零重力座椅，在舒適性的享受上可見一斑。

e-POWER動力中真正驅動車輛的是電動馬達的輸出。摘自Nissan.jp
e-POWER動力中真正驅動車輛的是電動馬達的輸出。摘自Nissan.jp

動力心臟e-POWER部分，AURA與標準版車型相同，搭載了代號HR12DE 1.2升三缸引擎加上代號EM47的電動馬達做為動力單元，引擎部分輸出為82ps/ 10.5kg-m則是作為增程發電用途，電動馬達則是能輸出136ps/30.6kg-m的動力，搭配CVT變速箱與1.57 kWh的鋰離子電池組。並且提供Eco、Normal以及Sport三種駕駛模式。

AURA白內裝的形式也顯得相當有質感。摘自Nissan.jp
AURA白內裝的形式也顯得相當有質感。摘自Nissan.jp
AURA車室在許多元素加進來後呈現更高級的樣貌。摘自Nissan.jp
AURA車室在許多元素加進來後呈現更高級的樣貌。摘自Nissan.jp
Nissan Note AURA。摘自Nissan.jp
Nissan Note AURA。摘自Nissan.jp

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