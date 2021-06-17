第11代Honda Civic轎車美國開賣 入門款2.17萬起

Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda

Honda 在4月底時發表了第11代Civic Sedan，透過化繁為簡的設計，用最單純的線條，呈現全新Civic的本質。如今全新的Honda Civic在6月中旬正式上市，頭批車款已經抵達全美各地的經銷商，根據北美Honda的訂價，Civic Sedan入門等級LX車型不含目的地費用為21,700美元起。

在美國 販售的11代Civic Sedan一共分為LX、Sport、EX和Touring四種車型等級，LX、Sport配置 2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，能輸出158hp/6,500rpm最大馬力以及19kg-m/4,200rpm最大扭力。

2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，有158hp/19kg-m的輸出動力。 摘自Honda

在配備上入門LX版本上標配16吋鋁圈、支援AppleCarPlay/Android Auto的7吋中央顯示幕、LED頭燈、恆溫空調等。而Sport版本則是於LX的基礎下換上了18吋亮黑鋁圈、換檔撥片、皮革方向盤、摸門解鎖、8支喇叭、運動化座椅以及三種駕駛模式選擇。

Honda Civic Sedan Sport。 摘自Honda 除了頂級Touring款外，其餘車型都標配7吋中央顯示幕。 摘自Honda

至於EX和Touring車型則是搭載有著最大馬力180hp/6,000rpm、最大扭力24.4kg-m /1,700-4,500rpm的1.5升DOHC VTEC Turbo渦輪增壓引擎，同樣搭配CVT變速箱。

Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda

配備上則是17吋鋁圈、LED頭燈、8支音響喇叭、支援AppleCarPlay/Android Auto的7吋中央顯示幕、雙區恆溫空調、皮革方向盤、前排加熱座椅、電動天窗、遠程啟動以及盲點偵測。

第11代Honda Civic內裝質感有所提升，科技感也強化許多。 摘自Honda

頂級Touring車型則配有全車系最大的9吋中控螢幕，支援「無線」AppleCarPlay/Android Auto並且有Qi無線充電板、BOSE Premium音響、藍牙連接、10.2吋數位液晶儀表板、Sport/Normal/Eco三種駕駛模式，以及全套的Honda Sensing主動安全配備，並導入Traffic Jam Assist塞車輔助系統。

10.2吋數位液晶儀表板也是Touring車型標配。 摘自Honda Civic頂級Touring車型標配9吋中控螢幕。 摘自Honda 頂級Touring車型配備無線充電板。 摘自Honda

LX版建議售價為21,700美元、Sport版建議售價為23,100美元、EX版建議售價為24,700美元、Touring版建議售價為28,300美元。美規版本則都會在加拿大安大略省Alliston工廠生產。