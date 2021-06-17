我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院「歐記健保」判決 在哪4大方面切身影響民眾？

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

第11代Honda Civic轎車美國開賣 入門款2.17萬起

記者趙駿宏／綜合報導
Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda
Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda

Honda在4月底時發表了第11代Civic Sedan，透過化繁為簡的設計，用最單純的線條，呈現全新Civic的本質。如今全新的Honda Civic在6月中旬正式上市，頭批車款已經抵達全美各地的經銷商，根據北美Honda的訂價，Civic Sedan入門等級LX車型不含目的地費用為21,700美元起。

美國販售的11代Civic Sedan一共分為LX、Sport、EX和Touring四種車型等級，LX、Sport配置 2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，能輸出158hp/6,500rpm最大馬力以及19kg-m/4,200rpm最大扭力。

2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，有158hp/19kg-m的輸出動力...
2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，有158hp/19kg-m的輸出動力。 摘自Honda

在配備上入門LX版本上標配16吋鋁圈、支援AppleCarPlay/Android Auto的7吋中央顯示幕、LED頭燈、恆溫空調等。而Sport版本則是於LX的基礎下換上了18吋亮黑鋁圈、換檔撥片、皮革方向盤、摸門解鎖、8支喇叭、運動化座椅以及三種駕駛模式選擇。

Honda Civic Sedan Sport。 摘自Honda
Honda Civic Sedan Sport。 摘自Honda
除了頂級Touring款外，其餘車型都標配7吋中央顯示幕。 摘自Honda
除了頂級Touring款外，其餘車型都標配7吋中央顯示幕。 摘自Honda

至於EX和Touring車型則是搭載有著最大馬力180hp/6,000rpm、最大扭力24.4kg-m /1,700-4,500rpm的1.5升DOHC VTEC Turbo渦輪增壓引擎，同樣搭配CVT變速箱。

Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda
Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda
Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda
Honda Civic Sedan Touring。 摘自Honda

配備上則是17吋鋁圈、LED頭燈、8支音響喇叭、支援AppleCarPlay/Android Auto的7吋中央顯示幕、雙區恆溫空調、皮革方向盤、前排加熱座椅、電動天窗、遠程啟動以及盲點偵測。

第11代Honda Civic內裝質感有所提升，科技感也強化許多。 摘自Hond...
第11代Honda Civic內裝質感有所提升，科技感也強化許多。 摘自Honda

頂級Touring車型則配有全車系最大的9吋中控螢幕，支援「無線」AppleCarPlay/Android Auto並且有Qi無線充電板、BOSE Premium音響、藍牙連接、10.2吋數位液晶儀表板、Sport/Normal/Eco三種駕駛模式，以及全套的Honda Sensing主動安全配備，並導入Traffic Jam Assist塞車輔助系統。

10.2吋數位液晶儀表板也是Touring車型標配。 摘自Honda
10.2吋數位液晶儀表板也是Touring車型標配。 摘自Honda
Civic頂級Touring車型標配9吋中控螢幕。 摘自Honda
Civic頂級Touring車型標配9吋中控螢幕。 摘自Honda
頂級Touring車型配備無線充電板。 摘自Honda
頂級Touring車型配備無線充電板。 摘自Honda

LX版建議售價為21,700美元、Sport版建議售價為23,100美元、EX版建議售價為24,700美元、Touring版建議售價為28,300美元。美規版本則都會在加拿大安大略省Alliston工廠生產。

Honda Android 美國

上一則

Land Rover研發氫燃料電池動力 今年測Defender原型車

延伸閱讀

Nissan副社長駁媒體報導：日產永遠不會放棄 Skyline！

Nissan副社長駁媒體報導：日產永遠不會放棄 Skyline！
震驚日本！傳Nissan將終止Skyline等轎車系列開發

震驚日本！傳Nissan將終止Skyline等轎車系列開發
南加四娃媽出門買菜 無辜命喪飆車族

南加四娃媽出門買菜 無辜命喪飆車族
街頭賽車撞進臥室 女孩險喪命

街頭賽車撞進臥室 女孩險喪命

熱門新聞

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

等7年…LEXUS NX大改款 增插電式油電混合 動力再加碼

2021-06-13 23:30
2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）

才剛停掉Skyline…Nissan GT-R也停止接單引揣測

2021-06-14 21:02
美國上路的汽車平均年齡首見超過12歲，而二手車市場需求高，車價比一年前上漲46.7%。(路透)

美國平均車齡首見超過12歲 二手車車價年漲46.7%

2021-06-14 04:10
Toyota全新Land Cruiser 300發表。（取材自Toyota）

越野車老大哥 Toyota Land Cruiser 300發表 不怕路爛

2021-06-12 02:22
性能車款搭配鮮明車色更能展現個性。 圖／TOYOTA提供

挑車色很重要 88%車主認為顏色是購車關鍵

2021-06-11 15:19
Land Rover Range Rover Sport才問世15年與發展兩世代車型，卻已經達到100萬輛累積銷售成績與品牌第二暢銷產品地位。(圖：Land Rover提供)

躍身Land Rover第2暢銷 Range Rover Sport賣破百萬輛

2021-06-10 01:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解
美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務