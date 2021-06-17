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Land Rover研發氫燃料電池動力 今年測Defender原型車

記者張振群／綜合報導
Land Rover正研發以Defender為基礎的氫燃料電池車（FCEV），預計今年展開測試。氫燃料電池動力是Jaguar Land Rover實現2036年零廢氣排放，2039年供應鏈、產品和營運中零碳排放目標的一部分。（圖：Land Rover提供）
Land Rover正研發以Defender為基礎的氫燃料電池車（FCEV），預計今年展開測試。氫燃料電池動力是Jaguar Land Rover實現2036年零廢氣排放，2039年供應鏈、產品和營運中零碳排放目標的一部分。（圖：Land Rover提供）

Jaguar Land Rover正研發以Land Rover Defender為基礎的氫燃料電池車（FCEV），預計今年展開測試。Jaguar Land Rover的Reimagine品牌策略中，氫燃料電池動力是Jaguar Land Rover實現於2036年零廢氣排放，2039年供應鏈、產品和營運中零碳排放目標的一部分。

FCEV氫燃料電池動力使用氫氣產生電能進而驅動車輛，在實現廢氣零排放的過程中與純電動汽車（BEV）相輔相成。氫動力燃料電池擁有高能量密度、快速補充以及在低溫下最少的續航里程損失等優勢，使該技術成為大型、長途車輛或高溫寒冷環境下的理想動力。自2018年以來，全球上路的FCEV車款數量近乎成長一倍，加氫站數量增加超過20％。預估至2030年，FCEV車款將於全球達1000萬輛、與1萬個加氫站的規模。

FCEV氫燃料電池動力使用氫氣產生電能進而驅動車輛，在實現廢氣零排放的過程中與純...
FCEV氫燃料電池動力使用氫氣產生電能進而驅動車輛，在實現廢氣零排放的過程中與純電動汽車（BEV）相輔相成。氫動力燃料電池擁有高能量密度、快速補充以及在低溫下最少的續航里程損失等優勢，使該技術成為大型、長途車輛或高溫寒冷環境下的理想動力。（圖：Land Rover提供）

英國政府APC（Advanced Propulsion Centre）所資助的Jaguar Land Rover「Project Zeus」高階工程計畫，得以使工程師了解如何進一步優化氫動力系統，以滿足客戶期望的性能表現，包含續航力、拖曳及越野能力等。Defender FCEV原型車將於2021年底在英國展開測試，以驗證其越野性能與油耗等關鍵特性。

為了完成Zeus計畫，Jaguar Land Rover與世界一流的研發合作夥伴合作，包括 Delta Motorsport、AVL、Marelli Automotive Systems 和英國電池工業化中心（UKBIC），共同研究開發並打造FCEV原型車款。

Jaguar Land Rover氫燃料電池開發總監Ralph Clague表示：「我們了解氫燃料在未來整個交通運輸產業的動力系統中扮演關鍵角色，除了電池式電動車，氫燃料也提供另一種零廢氣排放解決方案，以滿足Jaguar Land Rover世界級產品陣容的特定功能與需求。我們與Zeus計畫中的合作夥伴一起完成任務，將幫助品牌在2039年成為零碳排企業的進程中，為更多樣的新世代零排廢車款做準備。」

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