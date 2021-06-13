等7年…LEXUS NX大改款 增插電式油電混合 動力再加碼

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

繼2014年推出第一代LEXUS NX車系後，截至今年4月為止，已在全球90多個國家銷售累積近100萬輛，成為品牌另一台主力銷售休旅 車。經過約7年的時間後，終於在日前推出全新一代LEXUS NX，除了首度採用GA-K底盤平台外，動力部分更是提供包括2.4升渦輪引擎的NX 350及品牌首輛插電式油電混合動力車款NX 450h+，另外攸關NX是否能持續飆出好銷售的NX 200車型，則是後續觀察重點。

首先，全新大改款的LEXUS NX在外型上與第一代設計頗為相似，皆以相當有稜有角的造型形塑出強烈的運動風格，車頭部分依然是以Spindle Grille紡錘型水箱護罩為視覺重點，頭燈則隨著不同車型有不一樣的設計，搭配上全新前保桿設計，仍然維持原本的個性化設定。

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

車側線條則是在軸距放大的情況下，更往跑格化邁進，搭配上全新輪圈及突出的輪拱設計點綴，同樣營造出亮眼設計；車尾則比照UX以貫穿式LED尾燈設計，在搭配上兩邊的Ｌ型字樣尾燈設計，給人同中求異的感受，拿下品牌LOGO換上「LEXUS」品牌字樣則與許多品牌的新世代車型採取同樣的設計想法。

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

整體而言，如果光以原廠目前公布的廠照及規格資料來看，確實NX大改款的外形與第一代差異有限，但如果考量第一代車型擁有相當前衛的設計來看，第二代外型確實少了點驚喜。

高階車型搭載的三眼LED頭燈。（圖：LEXUS提供）

在換上全新GA-K底盤平台後，整體車身尺碼更加放大，車長從4640mm放大為4660mm、車寬則從1845變成1865mm。車高部分則為1640mm，軸距表現則從前代車型的2660mm增加到了2690mm，有望讓車室空間更加寬裕。

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

內裝部分則是這次進化的重點之一，靈感來自馬與騎士之間的「Tazuna」韁繩設計概念，象徵內裝建立了人與車之間的移動關係。重點配備包含14吋中控台螢幕、7吋數位儀表板、10吋HUD抬頭顯示器、線傳式排檔設計、無線充電板等，營造出相當不俗的科技感受。全新方向盤除了易於操作外，也展現出LEXUS在皮革縫製上的技藝。

線傳式排檔設計、無線充電板。（圖：LEXUS提供）

全新設計的方向盤。（圖：LEXUS提供）

此外，在主動安全部分，全新NX導入全新的LSS+ 3.0(Lexus Safety System+ 3.0)主動式安全系統，T除了擁有DRCC全速域主動車距控制及LTA車道循跡輔助系統建構出來的Level 2半自動駕駛外，既有的PCS前方預警煞車、LDA車道偏離警示與輔助、BSM盲點偵測及RCTA後方車側警示也都應有盡有，更增加包含LCA自動車道變換輔助、PDA預警式防護輔助、ESA緊急閃避轉向輔助、SEA車門開啟防撞警示等。可透過手機 進行的遙控停車輔助功能，如果能引進台灣 市場，預計也會是一個有趣的亮點。

LEXUS第二代NX正式亮相。新增插電式混合動力（圖：LEXUS提供）

動力部分則是本次改款最大重點，日前公布包含2.5升直列四缸插電式油電混合(NX 450h+)、2.5升直列四缸油電混合(NX 300h)、2.4升直列四缸渦輪增壓(NX 350)及2.5升直列四缸(NX 250)。其中首次在品牌出現的插電式油電混合動力，擁有306匹的優異馬力，除了預計提供相當優異的油耗表現外，純電行駛也提供58公里的表現，透過6.6 kW車載充電器，PHEV可在2.5小時內充滿電。標準充電器的充電時間則增加到4.5小時。

首次在品牌出現的插電式油電混合動力，擁有306匹的優異馬力。（圖：LEXUS提供）

此外，全新推出的2.4升直列四缸渦輪增壓引擎則提供279匹最大馬力、43.8公斤米的最大扭力搭配8AT變速箱，並提供四輪驅動模式。NX 250車型則採用搭載在RAV4及Camry油電車型上、代號A25A-FKS的2.5升直列4 缸自然進氣汽油引擎，搭配8速Direct Shift手自排。