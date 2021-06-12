越野車老大哥 Toyota Land Cruiser 300發表 不怕路爛

Toyota全新Land Cruiser 300發表。（取材自Toyota）

Toyota 於日前發表了全新Land Cruiser 300，這輛車也算是Land Cruiser車系中的老大哥。Toyota原廠表示全新Land Cruiser 300有兩個開發目標。第一個是繼承和發展車系的可靠性、耐用性和越野性能的精神，第二個是創造能夠應對任何類型道路的駕駛體驗。

因此，Toyota為了保證Land Cruiser 300的性能，保留了階梯式大樑車體，但同時也導入了TNGA平台的全新技術，不僅剛性強化120%，重量部分也減輕了200kg。引擎擺放位置也下降28mm向後70mm，這也意味著車輛的重心更低、配重更為優異，除了能增進操控性外，還能讓基於這個平台打造的越野SUV在任何道路上行駛時不會讓駕駛感到疲勞，Toyota原廠將其稱之為全新GA-F平台。未來GA-F平台也會陸續啟用於全新的Land Cruiser Prado、Lexus GX、Lexus LX、Hilux、4Runner、Tacoma、Tundra等一眾豐田 集團的越野車型上。

Land Cruiser 300以全新GA-F平台打造。（取材自Toyota）

Land Cruiser 300保留了階梯式大樑車體。（取材自Toyota）

除此之外，Toyota也將Land Cruiser 300交給了許多車手進行測試，包括達卡拉力賽的車手，以確保它可以在公路上和非鋪裝路面都能保有優良行駛能力。

透過這些惡劣地形的測試，讓Land Cruiser 300基本懸吊性能有所改進，搭配MTM智慧型越野顯示幕（Multi-Terrain Monitor）的3D底盤透視，讓駕駛能更清楚了解車底和周圍的地形，智慧型越野地形系統(Multi-Terrain Select)有助於優化不同條件下的牽引力，以及升級版的 E-KDSS（Electronic Kinetic Dynamic Suspension System）電子動態懸吊系統，藉由電子前後防傾桿，能夠給予無論是脫困還是動態操控性上的升級。

MTM智慧型越野顯示螢幕的3D底盤透視系統。（取材自Toyota）

E-KDSS電子動態懸吊系統。（取材自Toyota）

動力系統方面，告別了過去的V8引擎，改為3.5L雙渦輪增壓V6汽油引擎，最大馬力415ps、最大扭力66.2kg-m；另一組則是3.3L雙渦輪增壓V6柴油引擎，最大馬力309ps、最大扭力 71.4kg-m。兩者皆搭配Direct Shift-10速自排變速箱。

3.3L雙渦輪增壓V6柴油引擎，最大馬力309ps、最大扭力 71.4kg-m。（取材自Toyota）

Land Cruiser 300的車身尺碼大體上和上一代車型的4990mm x 1980mm x 1870mm，軸距2850mm相去不遠，進入角為3 度，離去角為24度。雖然本次車型的外觀設計依舊強調整體越野特性，將燈組和保桿都設計在越野時不易損壞的位置上。同時換上了更大的水箱罩和LED頭燈組讓整體外觀跟得上目前的世界潮流，在四四方方的車體上增添些許美感。

Toyota Land Cruiser 300。（取材自Toyota）

在車艙部份，內裝的設計鋪陳同樣的以實用性為主要考量，中控台上有一組12.3吋螢幕，下方則是滿滿的實體按鍵，原廠表示，實體按鍵是為了讓駕駛在越野時更能方便地透過直覺確認按鈕的位置。至於Apple CarPlay/Android Auto、Hud抬頭顯示器、14支喇叭的JBL音響，四區恆溫空調等舒適配備Land Cruiser 300同樣應有盡有。

Toyota Land Cruiser 300內裝面板。（取材自Toyota）

Toyota Land Cruiser 300標準的7人座車艙。（取材自Toyota）

Land Cruiser 300也導入了最新的Toyota Safety Sense，包括全速域主動式車距維持定速系統、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統、LKAS車道維持輔助系統等，都是全車系標準配備。

Toyota Land Cruiser 300 GR SPORT。（取材自Toyota）

最後，雖然Toyota尚未透露完整車型等級，但在官方的廠圖中已經發現某幾台Land Cruiser 300已經掛上了GR SPORT的車標，勢必會推出Land Cruiser 300 GR SPORT運動化版本。由此可見Toyota相當積極的將Gazoo Racing推展到旗下各車系，實現豐田章男社長Fun To Drive的品牌理念。