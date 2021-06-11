編制外的新車系？新世代福斯商旅Multivan正式發表

經過多次預告，德國福斯商旅正式推出新世代Multivan。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

全球知名的多功能廂型車福斯商旅（Volkswagen Commercial Vehicles）Transporter，縱使才在2019年2月推出小改款T6.1世代，但沒多久就傳出大改款新世代T7的消息，甚至在國外還捕獲偽裝測試車。現在德國 福斯商旅終於揭開這輛新車面紗，但在新聞中找不到任何T7關鍵字，推測這是一款跳脫現有編制的嶄新Multivan車系。

Multivan採用MQB模組化底盤平台，擁有長4,973mm、寬1,941mm、高1,903mm、軸距3,124mm表現並還有加長版（5,173mm）可選。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

為何說新世代福斯商旅Multivan為跳脫現有框架的新車系？因為不同於延續T5世代基礎架構的T6.1，全新Multivan採用MQB模組化底盤平台，不僅讓車體配置更靈活，也能適應最新技術與節能動力系統。這也使全新Multivan擁有長4,973mm、寬1,941mm、高1,903mm、軸距3,124mm表現並還有加長版（5,173mm）可選。

新世代Multivan擁有全新的外觀造型設計，也有向過去經典T系列廂型車致敬的地方，例如採用水平線條設計的水箱護罩與頭燈，來呈現1985年T3的車頭身影。除此之外，透過現代化車體設計使A柱更傾斜來改善空氣力學，達到降低油耗提升行駛里程的節能優勢。

IQ.Light矩陣式LED頭燈列為選配項目，並在車頭增加橫貫式LED燈條，做為日行燈特徵的一部份。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

新世代福斯商旅Multivan具備Multivan、Life、Style三種車型，輪框最高可配置到19吋，還可選配全景玻璃天窗、後電動尾門、電動側滑門以及手勢控制等科技配備。除了基本LED頭燈之外，車主也能加價選配更先進的IQ.Light矩陣式LED頭燈，並在車頭增加橫貫式LED燈條，做為日行燈特徵的一部份。

駕駛艙導入10.25吋數位儀表、中控10.0吋多功能顯示螢幕等品牌數位座艙架構，並提供Head-Up Display（HUD）抬頭顯示器可選。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

Multivan駕駛艙全部重新設計，導入10.25吋數位儀表、中控10.0吋多功能顯示螢幕等品牌數位座艙架構，並提供Head-Up Display（HUD）抬頭顯示器可以選配。另外，DSG排檔採用最新線傳技術，這使前艙的空間更寬裕之外，還標配兩個USB-C插槽與手機 無線充電版（選配）。

後乘客艙部分，新世代福斯商旅Multivan可容納七張座椅，且後排五張座椅重量比過去輕上25％。第二座椅也具備前、後滑移以及180度旋轉功能，搭配中央滑軌全新設計的多功能收納桌，提供兩張桌子、三個置杯架與一個收納空間可以使用。第三排座椅則改為三座獨立式，具有分別拆裝與收納設計。

第二、三排座椅也具備前、後滑移以及180度旋轉功能，搭配中央滑軌全新設計的多功能收納桌，提供兩張桌子、三個置杯架與一個收納空間可以使用。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

新世代Multivan標準版本於滿座狀態下就有469L後行李廂容量，將第三排收納後則可提升至1,844L（配備全景式玻璃天窗的車型為1,850L）。若將後乘客艙所有的座椅卸除，則可增加到驚人的3,672L表現，尤其是加長版結合全景式玻璃天窗車型，更是有4,053L的空間承載能力。

新世代Multivan標準版本於滿座狀態下就有469L後行李廂容量，若將第三排收納後則可提升至1,844L（配備全景式玻璃天窗的車型為1,850L）。 圖／Volkswagen Commercial Vehicles提供

新世代福斯商旅Multivan首度導入eHybrid PHEV插電式複合動力系統，透過1.4L TSI汽油渦輪增壓引擎（150ps）搭配電動馬達可輸出218ps綜效馬力，結合13kWh鋰離子電池亦具有純電行駛效能。除此之外，原廠還有其他動力如1.5 TSI（136 ps）和2.0 TSI（204ps）可選，至於柴油渦輪引擎則會在明年加入。

行車安全輔助系統方面，新世代福斯商旅Multivan將Front Assist車前碰撞預警、City Emergency Braking都會自動緊急煞車、Dynamic Road Sign Display交通標誌辨識以及Lane Assist system車道偏離輔助等系統列為標準配備，車主可額外選擇IQ.DRIVE Travel Assist系統，達到中、高速路段半自動輔助駕駛的功能。