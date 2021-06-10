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預購網頁當機…美規Kia EV6 First Edition限量 一天搶光

記者黃俐嘉／綜合報導
全新美規Kia EV6日前於美國開放限量1,500台First Edition的預購活動。摘自Kia
全新美規Kia EV6日前於美國開放限量1,500台First Edition的預購活動。摘自Kia

Kia在今年三月底於自家韓國市場發表品牌首款建構在E-GMP全球電動車模組化平台上的全新純電休旅EV6後，開放預訂首日訂單便突破2.1萬張，直接超越原廠設定的13,000輛年販目標，更因為訂單爆量而讓EV6今年在韓國的預購活動提前結束。

全新美規Kia EV6在五月中正式發表。摘自Kia
全新美規Kia EV6在五月中正式發表。摘自Kia

這款開啟Kia走進純電世界新篇章的純電休旅，在歐洲市場也獲得了極大的關注，不僅接獲7,300張訂單，另有超過2.6萬個潛在消費者對於Kia EV6展現高度興趣，而Kia EV6的魅力最近也燒到了美國市場！

全新美規Kia EV6。摘自Kia
全新美規Kia EV6。摘自Kia

原定6月3日正式展開美規Kia EV6 First Edition預購活動，卻因為網站湧入大量流量使得伺服器癱瘓，讓預購頁面呈現完全無法使用的情況，Kia只好先暫時關閉預購網頁並稱「遇到技術性問題」，之後則於8日重新展開限量1,500台的Kia EV6 First Edition預購活動。

全新Kia EV6使用線傳排檔系統。摘自Kia
全新Kia EV6使用線傳排檔系統。摘自Kia

售價58,500美元的美規Kia EV6 First Edition，重新開放預購後便在一天內全數售罄，顯現了這輛來自韓國的純電休旅有多搶手！Kia EV6 First Edition為雙馬達設定，標配e-ADW電子四輪驅動系統，最大馬力可輸出320hp/61.7kgm，另外，其所配置的77.4kWh鋰電池組，經過美國國家環境保護局的檢測下，最大續航距離可達約426公里。

全新Kia EV6。摘自Kia
全新Kia EV6。摘自Kia

預購Kia EV6 First Edition的消費者還能有Apple Watch、家用充電樁、1000kWh的充電額度等好禮三選一。而這款特仕車共提供了三種車身塗裝，分別為Urban Yellow搭配黑色座椅、Glacier White搭配深綠色座椅與Steel Gray Matte搭配黑色座椅，相關配備包括全景天窗玻璃、AR實境HUD抬頭顯示器、RSPA遙控智慧自動停車、20吋專屬鋁圈、加熱方向盤、SVM環景顯示系統、盲點偵測防撞系統、14支揚聲器的英國Meridian®高級環繞音響系統等。

EV6是Kia第一部配置AR實境HUD抬頭顯示器的車款。摘自Kia
EV6是Kia第一部配置AR實境HUD抬頭顯示器的車款。摘自Kia

另外，Kia EV6將於今年七月起率先於自家韓國市場正式上市，並依序在歐洲、美國與其他地區發售，美規EV6 First Edition預計將於2022年第一季開始交車，而Kia也訂下了2022年EV6於全球年販10萬輛的目標，除了韓國的3萬輛外，還包括了歐洲4萬輛、美國2萬輛與其餘市場1萬輛的銷售目標，此外，隨著Hyundai-Kia集團針對北美市場投入大量資金，外界預期未來美規EV6很有機會出現在Kia喬治亞州西點工廠的生產線上。

美規EV6 First Edition預計將於2022年第一季開始交車。摘自Ki...
美規EV6 First Edition預計將於2022年第一季開始交車。摘自Kia

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