狂攬人才 紅旗聘請前BMW & Ferrari大老加持S9

紅旗S9插電式混合動力超跑。(取材自微博)

雖然中國 山寨車至今仍相當猖獗，但不可否認的是，憑藉著超大市場及資金優勢，中國汽車 製造已經不可同日而語，除了從模仿開始著手開發生產，更聘請大量第一流人才助陣，讓中國車後續發展不容小覷。即便任何中國汽車製造商都尚未在另一個大市場北美開始銷售，但肯定會發生。尤其是今年上海車展上亮相的紅旗S9插電式混合動力超跑，就證明了這個趨勢。

S9由前福斯汽車集團設計總監Walter de Silva 設計。他之前參與過的項目包括最初的AUDI Q7和A5轎跑車。 S9由V8混合動力裝置提供動力，據稱功率為1,400馬力。0到62英里（约100公里）每小時只需要1.9秒，最高時速超過每小時250英里。

紅旗S9插電式混合動力超跑。(取材自微博)

這些數字令人印象深刻，足以吸引更多行業人才的注意。《歐洲汽車新聞》報導，前BMW及Ferrari的開發高層Roberto Fedeli已被聘為擁有紅旗品牌的美中合資初創企業Silk-FAW的技術總監。 Fedeli的任務是管理公司在義大利 和中國的創新中心。他還將負責自動駕駛部門和電氣化技術，打算以義大利、美國與中國攜手合作來打開國際市場大門。

該公司正在大力投資電動和混合動力汽車，該公司並承諾在三年內投入約12億美元來啟動和運行這些汽車。與 S9一起，S3、S5和S7處於不同的開發階段，但我們還不知道它們各自是屬於那些細分車型市場。

紅旗S9插電式混合動力超跑。(取材自微博)

到目前為止，S9確認是四款中唯一在義大利製造，找來在法拉利擁有26年經驗的Fedeli似乎正是再適合不過。在Ferrari技術部門任職時，他在LaFerrari和其他量產車型（如458 Speciale和第一代California）的開發中發揮了關鍵作用。在BMW，他參與了i8 Roadster的發布。

前BMW及Ferrari的開發高層Roberto Fedeli已被聘為擁有紅旗品牌的美中合資初創企業Silk-FAW的技術總監。(取材自微博)

他最近的工作是Alfa Romeo及Maserati的首席技術總監。除了Walter de Silva和Roberto Fedeli之外，一汽還設法聘請了法拉利前執行長Amedeo Felisa擔任執行董事與特別顧問一職。