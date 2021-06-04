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晶片短缺 日產新電動車Ariya延至冬季上市

中央社東京4日綜合外電報導
日本車廠日產（Nissan）今天宣布，原定今年夏天上市的新款旗艦電動車Ariya，將延後到今年冬天開賣。美聯社
日本車廠日產（Nissan）今天宣布，原定今年夏天上市的新款旗艦電動車Ariya，將延後到今年冬天開賣。美聯社

日本車廠日產（Nissan）今天宣布，原定今年夏天上市的新款旗艦電動車Ariya，將延後到今年冬天開賣。發言人證實是受到令汽車產業紛紛叫苦的全球晶片供應短缺影響。

Nissan Ariya於去年7月發表，這款日產新型純電動車原定今年中在日本市場推出，並於年底前陸續在歐洲、北美和中國開始販售。

但日產今天卻發布新聞稿說，日本客戶現在可訂購限量Ariya B6型，交貨時間則在「今年冬天」；至於其他市場則未公布預定上市日期。

日產一名發言人向法新社證實，影響全球汽車製造商的半導體短缺問題，阻礙了Ariya的上市時程。

她說：「我們持續面臨產業多重挑戰，包括半導體短缺。我們的首要考量，是讓高度先進的全新車款，能以最高品質和最細心製造的方式交貨給客戶。為確保如此，我們必須延後在日本的銷售。」

Ariya是日產自10年前推出Leaf後，首度再次推出鎖定大眾市場的純電動車款，因此對日產格外重要。日產執行長內田誠（Makoto Uchida）便曾說，Ariya是日產開啟「新篇章」的關鍵。

早在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發前，日產已面臨困難，並因前董事長戈恩（Carlos Ghosn ）被捕及其後逃亡事件而受到衝擊。疫情危機又令日產困境雪上加霜，虧損進一步擴大。

日本 電動車 疫情

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