北美限定 Toyota GR Supra A91-CF碳纖維特仕車限量600台

Toyota原廠GR Supra A91-CF碳纖維部件還能增加車輛的下壓力。 圖／Toyota提供

這次Toyota 在北美的發表會中不僅帶來了美規版本的Corolla Cross和GR 86，同時也推出了一輛北美限定特仕車款，那就是Toyota GR Supra A91-CF Edition，而CF的車名相當直接明瞭，就是碳纖維(Carbon Fiber)的縮寫，限量600台販售。

具題來說，GR Supra A91-CF就是增加了許多碳纖維部件，包括前保桿下方的下擾流、車身側裙、後保桿下分流器乃至尾翼，全部由碳纖維製成，除了有輕量化與增加下壓力的功能以外，最大的益處便是看起來帥氣度倍增。

碳纖維前下擾流造型十分搶眼。 圖／Toyota提供 碳纖維側裙。 圖／Toyota提供

不過這一款CF Edition並沒有2.0T的車型，全數都搭載在A91型號馬力升級過後的3.0升直列六缸渦輪增壓引擎搭配八速ZF自排變速箱，能輸出382hp/ 5,800-6,500rpm最大馬力和50.8kg-m/1,800-5,000rpm的扭力，0-100km/h加速可於3.9秒達成。

GR Supra A91-CF Edition碳纖維後分流器。 圖／Toyota提供 Supra A91-CF Edition在原本的鴨尾上再補上一支碳纖維尾翼。 圖／Toyota提供

由於只有3.0T車型，因此GR Supra A91-CF特仕車底盤部分還配有AVS可變阻尼懸吊，以及電子式後軸LSD限滑差速器和Brembo煞車系統，19吋鋁圈也採消光黑處理。同時Toyota原廠宣稱這些碳纖維部件還能增加Supra的下壓力。

標配19吋消光黑鋁圈與Brembo煞車卡鉗。 圖／Toyota提供

與GR 86一樣，Toyota USA也針對購買每一輛 2022年式GR Supra的車主提供美國 國家汽車運動協會 (NASA ) 的一年會員資格。成為此會員後，GR Supra 車主將享受免費的高性能駕駛活動 (HPDE) 和 NASA 認可活動的門票折扣等優惠。

Toyota GR Supra A91-CF Edition。 圖／Toyota提供

HPDE活動是 NASA在封閉道路上的高性能駕駛課程。它專為像GR 86、GR Supra等街車駕駛想進階到賽道而設計。課程會為所有初學者司機免費提供教練，包括一門全天課程，有課堂教學、賽道駕駛以及與其他跑車愛好者交流的機會。