下半年重量級休旅發出預告 LEXUS NX將於6月12日亮相

日系豪華品牌LEXUS的中型休旅NX，即將於日本當地時間6月12日中午12時亮相。（圖：LEXUS提供）

休旅 車走紅已經是近年車壇趨勢，不只是一般品牌、豪華品牌、甚至是超跑 或超豪華品牌也都吹起一陣休旅風。而今年下半年預計將引發關注的重量級休旅，莫過於日系豪華品牌LEXUS的中型休旅NX，即將於日本 當地時間6月12日中午12時正式亮相。

LEXUS NX從2014年開始銷售，儘管2018年曾做出小改款，並在市場導入NX 200創造極佳銷售成績，但畢竟時代已久，與共用底盤的同集團休旅TOYOTA RAV4相比，確實已經略顯老態。而今年稍早官方無預警的影片也證實，全新大改款的NX即將推出。

LEXUS NX200。（記者陳立凱／攝影）

今年2月網路上無預警地流出了新款Lexus NX的圖片及影片，大致可以看出新款Lexus NX將換上與UX相似的LED頭燈組，並搭配直條式格柵的新款水箱護罩，而在車尾部分，新車也將換上與UX、IS車款同為橫貫車尾的尾燈設計。

相較於之前在網路上流出新車影片來看，這次官方公布的車尾輪廓照，整體而言有八成相似度，僅有車尾廠徽的不同，不同於過往將廠徽至於中央，這次則是採用近期車壇常見的鍍鉻字樣，以LEXUS字樣取代廠徽，照片更以富士山為背景，更有濃濃的日本味。

今年2月無預警曝光的新一代NX的可能造型。（取材自自Motor1）

全新大改款NX預計採用模組化TNGA GA-K底盤平台打造，相較於第一代車型提供更為大器的車身尺碼及更優異的車室空間表現，此外更將首次配備插電式混合動力系統，PHEV車型很有可能與RAV4 Prime共享相同的配置，後者使用2.5升四缸引擎加上後輪一對電動馬達，擁有綜效馬力302匹。此外，預計也會同步提供NX 200、NX 350h等動力。