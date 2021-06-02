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美版Toyota Corolla Cross 換裝2.0L引擎還有AWD

記者張振群／綜合報導
美規Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車9具防護氣囊納入配備中。 圖／Toyota提供
美規Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車9具防護氣囊納入配備中。 圖／Toyota提供

美國時間6月2日上午，Toyota Motor North America分公司針對北美市場一口氣發表多款新車，其中包括去年10月正式發表以來、銷售熱門車款Toyota Corolla Cross，現在終於進軍美國市場，並且為了適應美國消費者的用車需求，美規Toyota Corolla Cross還有不少調整。

都會跨界休旅Toyota Corolla Cross，美規車型正式登場。 圖／T...
都會跨界休旅Toyota Corolla Cross，美規車型正式登場。 圖／Toyota提供

美規Toyota Corolla Cross提供L、LE和XLE三種車型可選，外觀造型包括黑色水箱護罩、帶有黑色飾條的LED頭燈、車頂尾翼以及後LED尾燈等設計全數保留下來，甚至連輪框造型也一併沿用。同時，美規Toyota Corolla Cross L、LE車型配置17吋輪框，頂級XLE則為18吋。

美規Toyota Corolla Cross XLE車型還具備AWD四輪驅動系統...
美規Toyota Corolla Cross XLE車型還具備AWD四輪驅動系統，且擁有1,500磅（約650kg）的拖曳能力。 圖／Toyota提供

內裝方面美規Toyota Corolla Cross儀表中央配有7.0吋顯示幕，中控多功能觸控螢幕則為8.0吋。不過美規車型多了加熱座椅功能，後座冷氣（暖氣）出風口則列為標配，並可選配天窗、單區或雙區恆溫空調系統。所有車型皆有60/40分離後座傾倒功能，頂級Toyota Corolla Cross XLE還增加具有置杯架功能的中央扶手。

美規Toyota Corolla Cross儀表中央配有7.0吋顯示幕，中控多功...
美規Toyota Corolla Cross儀表中央配有7.0吋顯示幕，中控多功能觸控螢幕為8.0吋，並適應美國用車環境導入加熱座椅功能，後座冷氣（暖氣）出風口則也列為標配。 圖／Toyota提供

Toyota Corolla Cross引擎為適應美國消費者對於動力上的需求，換裝2.0L Dynamic Force自然進氣汽油引擎，具備169hp最大馬力與20.7kgm峰值扭力輸出，XLE車型還具備AWD四輪驅動系統，搭配Direct Shift CVT無段變速系統，提供絕佳的傳輸效能之外，更能保有優異的油耗表現。

美規Toyota Corolla Cross換裝2.0L Dynamic For...
美規Toyota Corolla Cross換裝2.0L Dynamic Force汽油引擎，具備169hp最大馬力與20.7kgm峰值扭力輸出。 圖／Toyota提供

比較特別的地方是，美規Toyota Corolla Cross前輪驅動版本，懸吊系統為前麥花臣、後扭力樑設計。不過若是AWD四輪驅動系統車型則就改為前麥花臣、後獨立懸吊設計。同時，配有AWD四輪驅動系統的美規Toyota Corolla Cross皆具備1,500磅（約650kg）的拖曳能力。

美規Toyota Corolla Cross各車型皆有60/40分離後座傾倒功能...
美規Toyota Corolla Cross各車型皆有60/40分離後座傾倒功能，來擴充後行李廂的空間。 圖／Toyota提供

行車安全輔助系統方面，美規Toyota Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車9具防護氣囊納入配備中，LE、XLE車型則多了盲點偵測系統與後方車流橫向警示系統（XLE車型還帶有自動煞車功能）。最後，美規Toyota Corolla Cross將會在美國阿拉巴馬州的新車生產基地製造。

美規Toyota Corolla Cross提供L、LE和XLE三種車型可選，不...
美規Toyota Corolla Cross提供L、LE和XLE三種車型可選，不過在外觀造型方面其實與台灣市場沒有多大差異，甚至連輪框造型都沿用。 圖／Toyota提供
美規Toyota Corolla Cross L、LE車型配置17吋輪框，頂級X...
美規Toyota Corolla Cross L、LE車型配置17吋輪框，頂級XLE則升級為18吋。 圖／Toyota提供
為了適應美國消費者的用車需求，美規Toyota Corolla Cross相比台...
為了適應美國消費者的用車需求，美規Toyota Corolla Cross相比台灣規格有不少調整。 圖／Toyota提供

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