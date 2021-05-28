王者降臨 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC歐洲售價公布

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎。 摘自Mercedes-Benz

原廠代號W223的第七代Mercedes-Benz S-Class在去年九月正式亮相，而德國 三芒星在日前無預警於自家官方新聞網上公布了車系旗艦王者Maybach S 680 4MATIC，證明12缸動力仍不死！

藉由新世代W223 S-Class的問世，全新Mercedes-Maybach S-Class也在近期整備齊發。 摘自Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S-Class系列在去年11月於廣州車展首發Maybach S 580 4MATIC後，又在今年四月底新增了3.0升直六引擎的Maybach S 480，至於車系最強、最頂規的Maybach S 680 4MATIC則終於亮相，讓Mercedes-Maybach S-Class的陣容更為完整。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Mercedes-Benz

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎，搭配九速變速箱與4MATIC四輪驅動系統，最大馬力可爆發出612hp/91.2kgm，從靜止加速至100km/h僅需4.5秒就可完成，車輛極速則被限制在250km/h。根據歐洲WLTP標準檢測 ，Mercedes-Maybach S 680 4MATIC平均油耗為6.94-7.46km/L。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力可爆發出612hp/91.2kgm。 摘自Mercedes-Benz

雖然是以新世代S-Class作為建構基礎，但冠上「Mercedes-Maybach」名號之後可說是截然不同，車頭換上了直瀑式且相當整潔的鍍鉻水箱護罩，搭配同樣為鍍鉻材質的細網前保氣壩，而側裙、門框飾條、車尾飾條、車頂架等皆是使用鍍鉻作為點綴，尤其是兩邊C柱上專屬的Maybach徽飾，再再彰顯了這輛頂級房車的地位。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Mercedes-Benz

具備尊榮之姿的Mercedes-Maybach S 680 4MATIC，車內有不少頂級配備也需透過選配才能獲得，包括Two-Tone車色的選擇亦是 (14,875歐元)，其他如後輪轉向系統 (1,547歐元)、Digital Light多光束智慧型數位LED頭燈 (2,249.10歐元)、電動啟閉車門 (1606.50歐元)等皆是列在選配項目中。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC車室。 摘自Mercedes-Benz 全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC車室。 摘自Mercedes-Benz

目前這輛頂級V12王者也公布了售價資訊，並且於德國市場開放預訂，全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC售價217,323.75歐元起 (約27萬美元起)，至於Mercedes-Maybach S 580 4MATIC售價則為164,565.10歐元起(約20.5美元起)。