我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：亞裔美國人自力自救巡邏街頭保護年長者人身安全

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

王者降臨 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC歐洲售價公布

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎。 摘自Mercedes-Benz
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎。 摘自Mercedes-Benz

原廠代號W223的第七代Mercedes-Benz S-Class在去年九月正式亮相，而德國三芒星在日前無預警於自家官方新聞網上公布了車系旗艦王者Maybach S 680 4MATIC，證明12缸動力仍不死！

藉由新世代W223 S-Class的問世，全新Mercedes-Maybach ...
藉由新世代W223 S-Class的問世，全新Mercedes-Maybach S-Class也在近期整備齊發。 摘自Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S-Class系列在去年11月於廣州車展首發Maybach S 580 4MATIC後，又在今年四月底新增了3.0升直六引擎的Maybach S 480，至於車系最強、最頂規的Maybach S 680 4MATIC則終於亮相，讓Mercedes-Maybach S-Class的陣容更為完整。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Merce...
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Mercedes-Benz

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎，搭配九速變速箱與4MATIC四輪驅動系統，最大馬力可爆發出612hp/91.2kgm，從靜止加速至100km/h僅需4.5秒就可完成，車輛極速則被限制在250km/h。根據歐洲WLTP標準檢測，Mercedes-Maybach S 680 4MATIC平均油耗為6.94-7.46km/L。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12...
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力可爆發出612hp/91.2kgm。 摘自Mercedes-Benz

雖然是以新世代S-Class作為建構基礎，但冠上「Mercedes-Maybach」名號之後可說是截然不同，車頭換上了直瀑式且相當整潔的鍍鉻水箱護罩，搭配同樣為鍍鉻材質的細網前保氣壩，而側裙、門框飾條、車尾飾條、車頂架等皆是使用鍍鉻作為點綴，尤其是兩邊C柱上專屬的Maybach徽飾，再再彰顯了這輛頂級房車的地位。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Merce...
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Mercedes-Benz

具備尊榮之姿的Mercedes-Maybach S 680 4MATIC，車內有不少頂級配備也需透過選配才能獲得，包括Two-Tone車色的選擇亦是 (14,875歐元)，其他如後輪轉向系統 (1,547歐元)、Digital Light多光束智慧型數位LED頭燈 (2,249.10歐元)、電動啟閉車門 (1606.50歐元)等皆是列在選配項目中。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC車室。 摘自Mer...
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC車室。 摘自Mercedes-Benz
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC車室。 摘自Mer...
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC車室。 摘自Mercedes-Benz

目前這輛頂級V12王者也公布了售價資訊，並且於德國市場開放預訂，全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC售價217,323.75歐元起 (約27萬美元起)，至於Mercedes-Maybach S 580 4MATIC售價則為164,565.10歐元起(約20.5美元起)。

全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Merce...
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC。 摘自Mercedes-Benz

德國 檢測

上一則

疫情下自動駕駛車實戰「僅有乘客」彷如未來車

延伸閱讀

賓士C-Class車系「美規C300」蓄勢待發

賓士C-Class車系「美規C300」蓄勢待發
黃銅設計為靈感 MINI FROZEN BRASS EDITION限量入主

黃銅設計為靈感 MINI FROZEN BRASS EDITION限量入主
續航達770公里 純電旗艦房車Mercedes-Benz EQS發表

續航達770公里 純電旗艦房車Mercedes-Benz EQS發表
650匹敞篷 Bentley Continental GT Speed Convertible登場

650匹敞篷 Bentley Continental GT Speed Convertible登場

熱門新聞

氫能車2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。(取材自科技日報)

氫能車「3個優勢」勝過電動車 明年北京冬奧上路

2021-05-27 22:54
超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）。（路透）

藍寶堅尼以92億元出售？福斯汽車說話了

2021-05-26 01:45
老奶奶向大家證明，跑賽道不僅是年輕人的遊戲。 摘自MattyB727-Car Videos

活到老飆到老…82歲老奶奶開著Porsche跑車奔馳賽道

2021-05-24 12:58
Waymo在美國的自駕車領域處於領先地位。(路透)

疫情下自動駕駛車實戰「僅有乘客」彷如未來車

2021-05-28 00:47
Acura TLX Type S將於6月開始販售。（圖：Acura提供）

全新355匹Acura TLX Type S 6月北美販售

2021-05-24 01:46
特斯拉25日宣布，正放棄部分車款駕駛輔助系統中採用的雷達。（美聯社）

自駕只靠純鏡頭？特斯拉掰了部分車款雷達

2021-05-26 00:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜