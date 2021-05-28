王者降臨 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC歐洲售價公布
原廠代號W223的第七代Mercedes-Benz S-Class在去年九月正式亮相，而德國三芒星在日前無預警於自家官方新聞網上公布了車系旗艦王者Maybach S 680 4MATIC，證明12缸動力仍不死！
Mercedes-Maybach S-Class系列在去年11月於廣州車展首發Maybach S 580 4MATIC後，又在今年四月底新增了3.0升直六引擎的Maybach S 480，至於車系最強、最頂規的Maybach S 680 4MATIC則終於亮相，讓Mercedes-Maybach S-Class的陣容更為完整。
全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC搭載6.0升V12雙渦輪增壓引擎，搭配九速變速箱與4MATIC四輪驅動系統，最大馬力可爆發出612hp/91.2kgm，從靜止加速至100km/h僅需4.5秒就可完成，車輛極速則被限制在250km/h。根據歐洲WLTP標準檢測，Mercedes-Maybach S 680 4MATIC平均油耗為6.94-7.46km/L。
雖然是以新世代S-Class作為建構基礎，但冠上「Mercedes-Maybach」名號之後可說是截然不同，車頭換上了直瀑式且相當整潔的鍍鉻水箱護罩，搭配同樣為鍍鉻材質的細網前保氣壩，而側裙、門框飾條、車尾飾條、車頂架等皆是使用鍍鉻作為點綴，尤其是兩邊C柱上專屬的Maybach徽飾，再再彰顯了這輛頂級房車的地位。
具備尊榮之姿的Mercedes-Maybach S 680 4MATIC，車內有不少頂級配備也需透過選配才能獲得，包括Two-Tone車色的選擇亦是 (14,875歐元)，其他如後輪轉向系統 (1,547歐元)、Digital Light多光束智慧型數位LED頭燈 (2,249.10歐元)、電動啟閉車門 (1606.50歐元)等皆是列在選配項目中。
目前這輛頂級V12王者也公布了售價資訊，並且於德國市場開放預訂，全新Mercedes-Maybach S 680 4MATIC售價217,323.75歐元起 (約27萬美元起)，至於Mercedes-Maybach S 580 4MATIC售價則為164,565.10歐元起(約20.5美元起)。
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