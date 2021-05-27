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蔚藍海岸展風情 Nissan Ariya純電休旅街頭首度亮相

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan Ariya摩納哥首次公開亮相。 摘自Nissan
Nissan Ariya摩納哥首次公開亮相。 摘自Nissan

由於去年COVID-19疫情爆發，相當具有意義的F1摩納哥大獎賽於2020年首度停辦，在睽違一年後，車迷們終於可以再次回到這座充滿南法風情的國家，在經典的街道上聽著F1賽車馳騁而過的聲浪。

影片來源：YouTube/Nissan Europe

其實今年不只F1，早些時間Formula E電動方程式也已經在此舉辦過大獎賽，而近年積極參與電動化的日本大廠Nissan也有車隊參與其中，摩納哥蒙地卡羅作為全球最知名的賽道之一，Nissan當然也不會錯過這次曝光的機會，將品牌首部純電休旅Nissan Ariya開入這蔚藍海岸的道路上，完成首次的公開道路亮相，為Ariya與Nissan的未來注入一劑強心針。

Nissan Ariya於摩納哥賽道上首次公開亮相。 摘自Nissan
Nissan Ariya於摩納哥賽道上首次公開亮相。 摘自Nissan

Ariya最早於2019年東京車展以概念車之姿首度亮相，這輛建構在全新EV平台上的休旅，是Nissan Intelligent Mobility下的全新產品，也是代表Nissan新世代電氣化的重要指標。外觀上除了家族化V-Motion的設計外，其餘線條全都跳脫過往輪廓，車身外表更是採用日本傳統木工圖騰”組子(kumiko)”的3D圖案來做點綴，車燈方面也全數使用薄型化LED增添未來感。

Nissan Ariya有著e-4ORCE AWD系統，操控穩定性也是一流。 摘...
Nissan Ariya有著e-4ORCE AWD系統，操控穩定性也是一流。 摘自Nissan

最重要的動力單元與續航力部分，Ariya的電池組分別有65kWh和90kWh兩種組合，加上2WD與e-4ORCE AWD兩種驅動模式在內共有4種車型規格。其中搭配90kWh的2WD車型，續航里程能達到610km之譜，對於一輛超過2噸的休旅車來說已經算是相當突出。

Nissan Ariya於摩納哥著名的隧道奔馳。 摘自Nissan
Nissan Ariya於摩納哥著名的隧道奔馳。 摘自Nissan

較為可惜的是，本次在摩納哥賽道上奔馳的Ariya是搭載了ProPILOT 1.0的車型，更高階的ProPILOT 2.0目前還是僅在日本市場販售。但透過在摩納哥賽道上的展示，能讓更多人體驗到Nissan全新電氣化的實力，而原廠也預計將於6月4日展開第一波的車款預訂計畫，首款限量版車型訂價預估660萬日圓(約6萬美元)起。

Nissan Ariya於摩納哥著名的隧道奔馳。 摘自Nissan
Nissan Ariya於摩納哥著名的隧道奔馳。 摘自Nissan

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