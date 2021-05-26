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豐田社長試駕氫能源車 24小時耐力賽完勝57圈

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自motor-fan.jp
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自motor-fan.jp

至今仍然致力於氫燃料開發的Toyota在前些日子裡有著不小的斬獲，推出以GR Yaris上搭載的G16E-GTS 1.6升三缸渦輪增壓引擎為基礎，在經過噴射系統、引擎內部改造後，成為能用氫氣為燃料的氫能源引擎，並將其裝在於Corolla Sport上，以Toyota Corolla H2 Concept之名參加全日本24小時耐力賽第三站Super Taikyu，用以檢核氫能源引擎與周邊配件的耐用性。

以GR Yaris上搭載的1.6升三缸渦輪增壓引擎為基礎打造的氫能源動力。摘自m...
以GR Yaris上搭載的1.6升三缸渦輪增壓引擎為基礎打造的氫能源動力。摘自motor-fan.jp
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自TOYOTA ...
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自TOYOTA GAZOO Racing

這輛氫能源賽車Corolla H2 Concept本次賽事是隸屬於ORC ROOKIE Racing車隊旗下的32號車，而駕駛的車手不是別人，正是再次化名「Morizo」的Toyota集團社長豐田章男先生(耐久賽多名車手的其中一位)，最終在經歷24小時的長時間賽程後，這輛32號車Corolla H2 Concept以排名49名、總圈數358圈的成績順利完賽，其中最快單圈紀錄為2分04.059秒。而豐田章男社長個人則是跑了57圈，最快單圈為2分07.451秒。

氫能源動力為Toyota集團致力的新能源模式。摘自motor-fan.jp
氫能源動力為Toyota集團致力的新能源模式。摘自motor-fan.jp
再次以「Morizo車手」親自參加比賽的社長豐田章男先生。摘自motor-fan...
再次以「Morizo車手」親自參加比賽的社長豐田章男先生。摘自motor-fan.jp

豐田章男社長在賽後表示，他希望藉由Corolla H2 Concept的測試來加速氫能源車的開發，或許能夠幫助社會在電動車的選項外有另一種選擇來達成碳中和。

並且再次重申：「氫能源目標是實現碳中和，自從我們發表這一聲明以來，作為日本汽車工業協會的主席，我一直在要求政府採取正確的步驟，並增加碳中和方案的數量，不能一昧依賴電氣化。」「這是因為，如果所有汽車都採用電池供電，那麼日本將失去一百萬個工作崗位。」「我相信我們能在賽車運動中展示這些替代方案。我想告訴世界，除了電池外還有一種選擇。」

Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車順利完成比賽。摘自m...
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車順利完成比賽。摘自motor-fan.jp
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自motor-f...
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自motor-fan.jp

豐田章男社長本次堅持要參賽的原因，一部分也是要破除大家對於氫燃料過於危險的迷思，證明這類新型態能源的安全性用在賽車場上也是可行的。基本上Corolla H2 Concept以35次進站完成比賽（平均停留時間為10.2圈），估計每個進站大約需要7分鐘的時間，除了在夜間維修電氣設備故障的事故外，氫燃料動力本身並沒有出現什麼問題。

Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自TOYOTA ...
Toyota Corolla H2 Concept氫能源賽車。摘自TOYOTA GAZOO Racing

豐田 賽車 日本

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