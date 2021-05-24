全新355匹Acura TLX Type S 6月北美販售

Acura TLX Type S將於6月開始販售。（圖：Acura提供）

Acura全新的TLX運動轎車發表後，讓北美地區的本田 車迷又能再次享受到本田魂的運動駕駛樂趣，然而更令人興奮的是，這一代的TLX更是帶回了Acura以往的性能車型Type S，Acura原廠也在近日公布這輛性能房車的將於6月23日正式上市，起始售價為5萬2300美元。

其實在今年3月Acura TLX Type S發表時原廠就已經預告過將會在第二季約5月的時候販售，售價可能會低於5萬美元，但如今看來兩個條件都有些許誤差，但這一點小差池可一點都不影響TLX Type S的強悍性能，更何況原廠開出的價格可是直接打到BMW M340i的市場，與Audi S4也有一拚的可能性。

Acura TLX Type S的強悍性能讓北美市場外車迷口水直流。（圖：Acura提供）

全新的TLX車系不再是以Honda Accord平台做升級，而是以新開發的運動化平台（Sport Sedan Architecture）打造，專責在運動性能為主要宗旨，懸吊系統方面擁有前雙A臂，後多連桿的標準運動化設定，並標配20吋鋁圈以及Pirelli P Zero輪胎，煞車系統則採用前四活塞Brembo卡鉗配置。

TLX以新開發的運動化平台（Sport Sedan Architecture）打造。（圖：Acura提供）

加上導入源自NSX的Adaptive Damper System主動式阻尼系統、電子線傳煞車以及Integrated Dynamics System整合式動態控制系統，讓新世代TLX底盤能夠邁入新世代高性能房車的領域，且Type S車型還多了Sport+駕駛模式，對此原廠表示Type S獨有的Sport +駕駛模式經過特殊設計，可提供額外的性能和駕駛體驗。除此之外，消費者可以額壞花上800美元選購高性能圈胎套件，輕量化五輻式鋁圈搭配P ZERO輪胎將可減輕約9.5kg的簧下重量，讓操控更加靈敏。

Type S獨有的Sport +駕駛模式可提供額外的性能和駕駛體驗。（圖：Acura提供）

3.0升V6雙渦輪增壓引擎，能夠輸出355hp最大馬力與48.9kg-m扭力。（圖：Acura提供）

當然在Type S上最大的亮點就是搭載了一具代號J30AT的3.0升V6雙渦輪增壓引擎，能夠輸出355hp最大馬力與48.9kg-m扭力，這具引擎可是本田集團中性能僅次於NSX搭載的3.5升V6雙渦輪增壓引擎，實力十分強悍。搭配經過運動化調校的十速自排變速箱，0-100km/h加速能於5秒完成，極速為電子限速250km/h。

動態部分，配備有具扭力分配系統的第四代Super Handling All-Wheel Drive四輪驅動技術（SH-AWD），在正常行駛下可將多達70%的扭力傳至後軸，同時能100％分配左右後輪之間動態扭力，讓整體的操控性與靈活度比起標準車型提升不只一個檔次。

具扭力分配系統的第四代SH-AWD四輪驅動技術，讓操控能力更加提升。（圖：Acura提供）

當然，Acura TLX Type S這輛高性能運動房車是專為北美市場所開發，就其車格來說理應對標BMW 5系列、賓士E-Class或是Audi A6等等，但在其價格帶5萬2300美元上，對手則來到了382匹馬力的BMW M340i RWD售價為5萬4700美元，AWD iXdrive的價格為5萬6700美元；而349匹馬力的Audi S4 Quattro則是比TLX Type S稍微便宜了一些，起價為4萬9900美元。至於385匹馬力的賓士AMG C43則價格來到了5萬6000美元。