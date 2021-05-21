保時捷Cayenne高性能車款偽裝曝光 傳奇車手親自實測

保時捷Cayenne全新高性能車款的原型車，正披上密不透風的偽裝造型，馳騁在德國霍肯海姆賽道（Hockenheimring）。 圖／Porsche提供

保時捷（Porsche）Cayenne全新高性能車款的原型車，正披上密不透風的偽裝造型，馳騁在德國 霍肯海姆賽道(Hockenheimring)上，由兩度摘下世界拉力錦標賽冠軍的保時捷品牌大使Walter Rohrl操駕，進行一系列嚴峻性能測試。評價起全新Cayenne的駕馭感受，Walter Rohrl如此形容：「這是前所未見的飛躍式突破！豪華運動跑旅的世界必然將因這台全新Cayenne重新定義。」

自從2002年發表以來，Cayenne成為保時捷旗下高性能車款兼具日常實用性以及多樣性的代表，2006年初亮相的第一代Cayenne Turbo S具有521ps的卓越動力表現，以及緊接著2007年更加運動感的GTS車型。Walter Rohrl回望當時內部代號為E1的Cayenne第一代車型，他認為：「Cayenne開起來就像是跑車版的越野車，在當時帶給許多人極大震撼。」

自2002年發表以來，Cayenne成為保時捷旗下高性能車款兼具日常實用性以及多樣性的代表。 圖／Porsche提供

目前保時捷Cayenne全新高性能車款邁入最終測試及優化階段，讓此一量產車系更臻成熟的全新Cayenne，保時捷也將一如往常地著重其性能表現，並在賦予超凡駕馭體驗的同時，絲毫不減其駕駛舒適度和日常實用性。全新Cayenne以Cayenne Turbo Coupe為基底打造，在設計和技術開發上更專注精進，在各個面向提供極致的動力感受。

保時捷Cayenne全新高性能車款以Cayenne Turbo Coupe為基底打造，在設計和技術開發上更專注精進，在各個面向提供極致的動力感受。 圖／Porsche提供

底盤與控制系統全面調校 性能再升級

除了增強許多底盤及控制系統的性能之外，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）主動式防滾穩定系統讓全新Cayenne在駕馭穩定性上有更精湛的表現，帶來全新而更性能導向的設計。「即便在快速過彎下，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）系統也能讓車身維持平衡、穩定。」

保時捷動態底盤控制系統（PDCC）主動式防滾穩定系統讓全新Cayenne在駕馭穩定性上有更精湛的表現，帶來全新而更性能導向的設計。 圖／Porsche提供

邀請Walter Rohrl來霍肯海姆賽道進行試駕，且全程參與新車開發過程的保時捷專業試車手Lars Kern解釋：「全面翻新的前軸大幅強化了新款Cayenne的操控性，與Cayenne Turbo Coupe相比，前輪輪緣現在寬了0.5英寸（約1.25公分），負外頃角度增加了0.45度，使得為此車型特別開發的全新22吋輪胎與地面有更多接觸面積。」

保時捷更邀請拉力賽傳奇車手Walter Rohrl來霍肯海姆賽道進行試駕。 圖／Porsche提供

令人期待的保時捷Cayenne全新高性能車款目前仍隱藏在黑色偽裝外衣之下，但它出色的駕駛動力潛能已在Walter Rohrl心中鑄下深刻印象。伴隨著中置排氣尾管旁全新鈦金屬排氣系統催動而生的渾厚聲浪，這位保時捷品牌大使在霍肯海姆賽道上持續繞行，一圈接著一圈，對Cayenne不只驚艷，更是讚嘆不已：「就算面臨急轉彎道，這台車也始終展現出讓人嘆服的極高穩定性，轉向也超級精準。你會有種感覺，自己彷彿置身於小跑車上，而非一台大型豪華運動休旅 中。」