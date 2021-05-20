Ford純電皮卡F-150 Lightning發表 請來拜登掛保證

圖／Ford提供

Ford近期在電動車 領域上可說是大有斬獲，不僅在2019年底以Ford跑車精神象徵的Mustang車名推出了Mustang Mach-E純電野馬休旅，今年度更於美國 時間5/19發表了純電Ford F-150 Lightning，讓這款全美最暢銷皮卡也加入了電動車的行列。並在發表前就在美國總統Joe Biden的記者會上公開，Ford當然也邀請了總統試駕這款純電皮卡。

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在介紹這輛Ford F-150 Lightning之前，熟悉F-150歷史的車迷應該知道Lightning這個車名在2000年代可是F-150的性能版本F-150 SVT Lightning，如今福特再次啟用這個車名，無非是想達到承先啟後的作用，況且就這款純電F-150 Lightning的性能，也絲毫不愧於掛上Lightning的名號。

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全新的F-150 Lightning在外觀設計上除了簡化複雜的鈑件線條外，其中最亮眼的莫過於車頭的貫穿式LED燈條，讓車子具有一定未來感，同時保留住水箱罩的形狀，讓現代與未來充份融合，成為Ford獨樹一格的造型設計。

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動力總成方面，F-150 Lightning目前公布標準和高續航兩種車型配置，兩者都採用標準鋰電池搭配雙馬達的四輪驅動設定，在標準車型上，續航力為370公里，馬力輸出為426hp，扭力則是107.1kg-m；高續航車型的續航力則來到了482公里，最大馬力則是提升至563hp，扭力則同樣為107.1kg-m，0-100km/h加速僅需4秒。

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其充足的動力也讓F-150 Lightning有著優異的載重與拖曳能力，具備最重907公斤承載重量以及高達4,536公斤的拖曳能力。同時F-150 Lightning也是第一款使用後獨立懸吊的F系列皮卡，在乘坐舒適度與操控能力上也有所提升。

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根據購買車型的不同，標準版F-150 Lightning將會配置11.3kW單充電器，而高續航車型則是配備高達19.2kW的雙充電器，能提供最快的充電效率。除此之外，標準版車型還可選配的48A家用充電樁，能夠在10小時內從15%充滿至100%；若是搭配雙充的高續航車型，可以選配80A家用充電樁，15%-100%的充電時間將縮短為8小時。

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如果使用的是150kW的公用直流快充座，那F-150 Lightning就能在41分鐘內將電池從15%充到80%。

除此之外，F-150 Lightning還配有反向供電功能，該系統能夠釋放高達9.6 kW的電能，且全車多達11個插座，不僅在戶外能夠提供電器使用，在特殊狀況如停電時，也能為自己的房子提供長達三天的緊急備用電源。

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車室內裝部分，F-150 Lightning是首款配備最新SYNC4A娛樂系統的F-150，能透過15.5吋的縱向觸控螢幕進行操作，並支援語音控制、雲連接導航、無線Apple CarPlay、Android Auto以及OTA雲端 軟體更新功能。與Mach-E一樣Ford也為F-150 Lightning這具螢幕保留了中央實體旋鈕。

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最後，全新F-150 Lightning還可選配Ford的BlueCruise放雙手行駛Level 2駕駛輔助系統，該系統可在美國和加拿大超過100,000英里的認證高速公路上啟用。

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在F-150 Lightning發表後，Ford原廠也開始開放預訂，分為XLT、Lariat、Platinum三種等級車型，以及最入門版的商用車型。售價部分僅公開兩款，商用車型為39,974美元，XLT車型為52,974美元，最高等級版本可來到90,474美元，預計2022年春季上市。