LEXUS電氣化車型達200萬銷售 全新純電車款2022年登場

LEXUS電氣化車型達200萬銷售。 圖／LEXUS提供

在德系豪華品牌BMW、Mercedes-Benz及Audi都積極發展電動車 的同時，也不免讓人好奇日系豪華品牌LEXUS的下一步。LEXUS日前公布截至2021年4月為止，全球電氣化車款累積銷售已經達到200萬輛，主要還是因為LEXUS在油電車款上多年來都有優異銷售表現。面對全球車廠的電動化浪潮，LEXUS也計畫將於2022年發表全新電動車來迎戰。

從LEXUS提供數據來看，2020年Lexus全球銷量有約33％是電氣化車款，從2005年首款油電車型推出至今，LEXUS總共減少了約1900萬噸的二氧化碳排放量，接下來更預計在2025年之前發表超過10款全新或改款電動化車型，其中包含了油電車型、插電式油電動力車型以及純電車款。

TOYOTA RAV4 Prime。 圖／Toyota提供

其中今年就會推出品牌首款插電式油電車款，依照目前產品發展來看，應該是今年將大改款的NX車系，預計會採用與RAV4 Prime相同的動力架構。

此外，純電車款部分，品牌在今年3月發表LF-Z Electrified純電概念車 ，原廠即擘畫未來品牌所推出的純電車款，將搭載Direct4驅動系統與線控轉向系統，將帶來更好的動態駕駛體驗及優異的高性能，預計將於2022年推出全新電動車款。