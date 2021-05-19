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工作是體驗「塞車」 Nissan實習生全美64城測自駕

記者趙駿宏／綜合報導
Tyler Szymkowski的工作就是每天體驗塞車來幫助系統開發。（取材自Nissan）
Tyler Szymkowski的工作就是每天體驗塞車來幫助系統開發。（取材自Nissan）

目前儘管許多車廠都在鑽研自動駕駛技術，但實際上，我們離實現全自動駕駛的目標明顯還有一段路要走。而要邁入自動駕駛或半自動駕駛輔助系統的入門磚便是ACC主動式巡航控制系統，該系統能在壅塞或是走走停停的交通狀況下啟用，減少駕駛員的負擔。

但要推出這樣的系統，必須得實際上路反覆測試才能修正問題，而Nissan就把這項測試工作交給了一名叫做Tyler Szymkowski的工程實習生。在2018年實習期間Szymkowski出門工作的選擇與一般人恰恰相反，大家都努力地要避開交通尖峰時刻的壅塞路段，而他則是得打開路況地圖，找到那深紅色的交通惡劣區域，才能開始他一天的工作。

Tyler Szymkowski。（取材自Nissan）
Tyler Szymkowski。（取材自Nissan）

Szymkowski表示：「每一天我都會審慎觀察道路交通狀況，確保能在『好的交通時刻』把車子開進去，即便我的定義與一般人恰好相反。」

在Nissan 的ProPILOT Assist研發測試期間Szymkowski就是其中的一位測試人員，而在開啟ProPILOT Assist的全速域ACC的輔助下，車子自動煞停後3秒內，前車開始移動，那自己的車輛也能隨之啟動。不過只要前車超過3秒沒有動作，駕駛必須輕點油門ACC才能重新啟動。

只要前車超過3秒沒有動作，駕駛必須輕點油門ACC才能重新啟動。（取材自Nissa...
只要前車超過3秒沒有動作，駕駛必須輕點油門ACC才能重新啟動。（取材自Nissan）

Nissan高階工程師Brittany Tessmer則透露：「透過客戶們給我們的反饋，表示3秒的時間實在太短了，在實際的交通狀態下，3秒根本不夠，幾乎每一次都得自己踩油門重新啟動。我們的工作就是要找出，如果3秒太短，那麼系統要設置幾秒才能符合實際情況。」

於是Nissan的ProPILOT團隊就把Szymkowski送入了洛杉磯、華盛頓、底特律、匹茲堡、巴爾的摩、舊金山等64個交通壅塞的城市，更貼切的體驗這些城市的的用路狀況。最終研究發現，他們大大低估了交通堵塞時車輛可能的靜止時間，最終測試團隊歸納出最佳的平均時間為30秒。也就是說在跟車到靜止30秒內ACC都應該要能主動跟上前車。

ACC主動式巡航控制是現代車輛必備的駕駛輔助系統。（取材自Nissan）
ACC主動式巡航控制是現代車輛必備的駕駛輔助系統。（取材自Nissan）

而這點將會在2021年式的Nissan Rogue和2022年式的Nissan Pathfinder上做系統的優化，未來全新的ProPilot系統全都可以在靜止30秒內自動跟車。會有這項升級全都要歸功於Szymkowski在工作所承受的折磨(每天塞車)，而Szymkowski的努力也使他實習結束後，正式被Nissan雇用成為工程師。

2021年式的Rogue和2022年式的Pathfinder在ACC系統都會做優...
2021年式的Rogue和2022年式的Pathfinder在ACC系統都會做優化。（取材自Nissan）

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