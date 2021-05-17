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BMW新世代2-Series Coupe 維持品牌精髓FR配置

記者趙駿宏／綜合報導
新一代BMW 2-Series Coupe預計在第三季投產。 摘自BMW
新一代BMW 2-Series Coupe預計在第三季投產。 摘自BMW

BMW 2-Series目前較為人所熟知的便是新世代的Gran Coupe，也就是採前驅平台配置的四門版本，但其實2-Series這個車系最早則是以Coupe雙門轎跑為主要車型，即便在實用性更佳的前驅Gran Coupe車型推出後，BMW仍然不想放棄小型後驅轎跑車的精神，新世代的2-Series Coupe就這樣成功的邁入全新世代的車型。

BMW原廠在今日(5/17)自行公布了全新大改款2-Series Coupe的測試車樣貌，第一代2-Series Coupe自2014年發表至今僅剩最高規格的M2仍在市場上販售，其餘一般版本都已經在2019年正式停產。從官方發布的廠照當中，我們可以看見2-Series Coupe的水箱罩並沒有採用老大哥4-Series那樣的劃時代，也不是和2 Gran Coupe相同的多邊形樣式，而是與Z4同樣採用加寬的設計風格，頗有純種運動跑格的意味。

標準版的2-Series Coupe跑格已相當明顯。 摘自BMW
標準版的2-Series Coupe跑格已相當明顯。 摘自BMW

除了標準車型，原廠還一併公布了M Performance車系的M240i車型，在外觀上很明顯的能看出其槍色塗裝的後視鏡蓋、更大尺寸的運動化鋁圈、以及M Performance車系標配的多活塞藍色煞車卡鉗和大口徑的與型雙出尾管，讓新一代的M240i在外觀上就充滿了戰鬥化的氣息。

此外，本次2-Series Coupe是以和3-Series相同的CLAR模組化平台打造，全車系車身抗扭轉剛性要比前一代車型提升了12%之多，其懸吊也全面性優化升級，不僅提高了車身的運動操控性，且還能保持良好的舒適度，M240i車型更可選配M動態電子懸吊，讓車輛在極限操駕下的表現能更為出色。

BMW 2-Series Coupe測試車公開。 摘自BMW
BMW 2-Series Coupe測試車公開。 摘自BMW

至於動力部分，BMW原廠這此僅透漏M240i的配置，採用BMW TwinPower Turbo直列六缸引擎，最大馬力來到了374hp，搭配八速Steptronic Sport變速箱以及配有M運動差速器的後輪導向xDrive四輪驅動系統，在操駕性能方面已經遠超過上一代的車型。

原廠聲稱全新2-Series Coupe預計將會在今年第三季時開始投產，因此距離正式發表的時間，應該也不會讓車迷等太久就是。

加寬的水箱罩讓標準版的2-Series Coupe更加動感。 摘自BMW
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