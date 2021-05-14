BMW將推出第1台純電M Car 快來聽聽悅耳「電音」

首輛BMW電動M車款i4 M50 xDrive將提供如燃油車款般悅耳的聲浪，並同樣給予駕駛人相當熱血的感受。（圖：BMW提供）

在電動化浪潮下，BMW旗下的性能子品牌BMW M將推出首款M部門操刀EV作品，研發電動i4轎車的高性能版本，打造第一台電動M Car，極有可能在今年稍晚以車系最頂級的i4 M50 xDrive的形式出現。為了使首輛BMW電動M車款的聲音也能有如燃油車款般悅耳的聲浪，並同樣給予駕駛人相當熱血的感受。

BMW與著名作曲家漢斯季默（Hans Zimmer）合作，漢斯季默過往曾為不少知名好萊塢 大片創作配樂，例如克里斯托弗·諾蘭（Christopher Nolan）的《黑暗騎士》等。希望透過Zimmer在音樂上的功力，產生獨特的駕駛聲 可以彌補電力傳動系統先天的不足。

Zimmer為i4 Concept和M Vision創造了駕駛聲音。對於i4 M50 xDrive，Zimmer利用這種體驗來創造獨特的聲音，這種聲音比燃油動力的BMW M車款更加令人興奮，這將使它們駕駛起來更加愉悅。

根據BMW表示，聲音的強度將根據駕駛情況進行相應調整。在舒適模式(Comfort)下，聲音會創建出一種「沉浸和令人愉悅的氣氛」，但在運動模式(Sport)下會變得更加「顯著而強大」。 節能模式(Eco Pro)則是唯一提供完全靜音的電動駕駛體驗的駕駛模式。

BMW i4。（圖：BMW提供）

Hans Zimmer與BMW音響設計師Renzo Vitale共同以品牌BMW IconicSounds Electric創作了BMW Concept i4的聲音，預計將作為iX的標配，並且可以作為一般i4車型的選配。在i4 M50 xDrive上，舒適模式和運動模式之間的區別將更加明顯，創造出一種「不那麼和諧但引人入勝的振奮性，並且富含技術性的聲音特徵」。

Hans Zimmer說，每輛BMW都有自己的特點，尤其當引擎聲浪展現出來後更可以發現，因此，對於BMW M的純電車型，我們開發了一種駕駛聲音，這種聲音特別生動地突顯了他們的情感駕駛體驗，並確保以更高的強度感受到他們的表現。

在BMW發布的關於聲音設計的影片結尾處，i4 M50 xDrive的聲音第一次曝光，它聽起來既運動又充滿未來感。BMW音響設計師Renzo Vitale表示，當你踩下純電M車款的油門踏板時，突然整個身體都會起雞皮疙瘩，我們將這種感覺轉化為一種驅動聲音，表達出超強的動力和流動能量的融合。

來源：BMW M頻道