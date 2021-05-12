PEUGEOT 3008、5008新登場 注入全新設計語彙

PEUGEOT總代理寶嘉聯合全新發表PEUGEOT 3008 / 5008改款車型，以全新家族設計語彙勾勒時尚動感身形，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升。（圖：寶嘉聯合提供）

PEUGEOT 3008 / 5008運動休旅 ，自問世後不僅成功擄獲全球消費者青睞，更榮獲許多國際大獎肯定，包含PEUGEOT 3008曾獲得歐洲年度風雲車European Car of The Year Award殊榮，更為1964年創立獎項以來首款獲獎之運動休旅車；法式獨到設計美學、精湛動力兼顧靈活駕馭感受，豐富配備及完善主被動安全，使PEUGEOT 3008 / 5008迄今全球已生產超過120萬輛，奠定運動休旅領導之姿。

2021年，PEUGEOT總代理寶嘉聯合也將全新發表PEUGEOT 3008 / 5008改款車型，延續既有車款優勢，以全新家族設計語彙勾勒時尚動感身形，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升，全新PEUGEOT 3008 / 5008將為運動休旅重新改寫定義。

PEUGEOT總代理寶嘉聯合全新發表PEUGEOT 3008 / 5008改款車型，以全新家族設計語彙勾勒時尚動感身形，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升。（圖：寶嘉聯合提供）

PEUGEOT 3008 / 5008 承襲全新品牌設計語彙，獅王鬃毛造型融合水箱護罩延伸兩側線條，LED銳利頭燈組與獅王獠牙日行燈，不僅完美融合、更加強化仿生特徵，型塑車頭立體視覺感受，造就凜然霸氣獅王氣度。

PEUGEOT 3008 / 5008運動化車身線條，體現獅王強悍肌力體魄，動感跑格應運而生。同時，PEUGEOT運用大面積黑色鋼琴烤漆飾條點綴車尾鈑件，打造渾圓厚實運動休旅車尾線條，輔以獅爪印象LED尾燈及PEUGEOT立體金屬獅徽，不僅凸顯尾燈辨識度確保用路安全，也建構獨樹一幟、令人難以錯認的車尾造型。另外，PEUGEOT 3008 / 5008全車系標準配備腳踢感應式電動開闔尾門（接單引進入門車型除外），對於滿手物品時可以腳踢感應開闔，大幅提升放置物品之便利性，電動設計也讓開闔功能更加輕鬆寫意。

動力部分，PEUGEOT 3008 / 5008全車系搭載符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範之先進動力科技，包含：蟬聯8屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.6升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，180匹最大馬力 / 250牛頓米最大扭力強悍輸出表現，仍擁有每公升約15公里的優異油耗。

而注重省油表現之消費者，寶嘉聯合也提供1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油引擎動力車型，130 匹最大馬力 / 300 牛頓米最大扭力，強勁動能更兼顧每公升最佳21.9公里的燃油效率，精湛油耗傲視同級車款，更勝多數小型車。

PEUGEOT總代理寶嘉聯合全新發表PEUGEOT 3008 / 5008改款車型，以全新家族設計語彙勾勒時尚動感身形，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升。（圖：寶嘉聯合提供）

另外，為滿足消費者不同動力需求，PEUGEOT 3008還可選擇1.2L PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油動力，以130匹最大馬力 / 230牛頓米最大扭力的充沛動能，擁有每公升16.1公里的節能表現。不僅如此，PEUGEOT 3008 / 5008 全車系皆採EAT 8速手自排變速系統，高延展性動力輸出與綿密齒比配置，搭配F1 換檔撥桿與智慧型學習多模式變速系統，靈活換檔邏輯，得心應手的靈活操駕感受，造就獨到且暢快的豐富駕馭樂趣。

針對全新PEUGEOT 3008 / 5008，全車系除擁有6具SRS輔助氣囊及ISOFIX兒童安全座椅裝置，並以ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統等；更搭載完善ADAS先進駕駛輔助系統，包含：ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方車距警示系統、HBA智慧型遠近頭燈、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示輔助系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持系統、SLI速率掃描辨識系統等先進科技，提供駕駛完善行車輔助，更為守護全車乘員安全無所妥協。

而ALLURE+及GT車型擁有VisioPark前方多模式環景駐車輔助及Park Assist 駐車輔助系統，增加行車高度便利性。另外，GT車型還配備GRIP CONTROL®抓地力控制系統含HADC陡坡緩降系統，使駕駛可因應不同路況切換模式以做適切反應。

2021年，PEUGEOT不僅於2月份發表全新品牌獅子廠徽及未來全球策略方向，期望將PEUGEOT推升全新紀元之際，將承襲211年法式美學與132年精湛造車工藝，持續推出更多全新車款；以優雅線條刻劃時尚造型，絕美身影令人醉心迷戀，獨到底盤調校與操駕設定，為駕馭帶來靈活操控且饒富樂趣感受，滿足消費者不同用車需求及駕駛潛藏的不羈馭望，更也將展現PEUGEOT品牌在全球汽車 產業永續發展之行動力。