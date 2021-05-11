Porsche純電Macan有望2023登場 還可能改名?

Porsche Macan。圖：Porsche提供

過去以生產高性能跑車聞名的Porsche，近年在推出品牌休旅 車之後，整體銷售數據大幅提升，其中又以中型休旅車Macan最受到市場歡迎，過去Porsche已證實這款全球暢銷休旅將在未來轉型電動化，成為Taycan後品牌第二款電動車 ，最快將於2023年登場，但卻因為特殊的情況，是否會順勢改名，成為後續關注焦點。

Porsche Macany最近的一次小改款更新是在2019年，接下來有望在今年下半年推出二度小改款。也因此，Macan燃油款暫時並不會退場，為了滿足燃油車既有的市場需求，甚至是維持品牌既有銷售表現，Porsche將會讓純電、燃油版本的Macan並存。

Porsche Macan。圖：Porsche提供

很多人可能會說，純電和燃油車型一同販售並不稀奇，為什麼純電Macan可能要因此改名了?主要是因為純電版本的Macan將成為品牌首輛採用PPE（Premium Platform Electric）純電模組化平台的車款，除了底盤架構不同外，就連外型也會有不小差異，形成一種車系、兩種底盤架構的特殊情形，Porsche執行董事Michael Steiner表示，雖然目前內部還是稱呼為Macan EV，是否最終上市仍維持此稱呼？目前尚無最終決定。

純電版本Macan。取材自CarBuzz.com

在Taycan取得不錯迴響後，Macan EV也將傾集團之力打造，除了採用PPE純電模組化平台，並搭載800V電力系統，透過快充站充電5分鐘即可獲得100公里的續航力。另外也將提供不同兩種電池容量選項，雖然目前還未公布詳細數據，但官方表示其最大續航里程將比Taycan來得出色。