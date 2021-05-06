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GT車型只剩掀背版了 小改款Kia K3車系韓國開賣

記者黃俐嘉／綜合報導
小改款Kia K3請來了韓國知名演員任時完擔任代言人。 摘自Kia
小改款Kia K3請來了韓國知名演員任時完擔任代言人。 摘自Kia

Kia K Series房車車系在陸續發表大改款K5，及從原本的K7晉升為K8後，讓Kia的房車陣容看來煥然一新 (雖然還有老舊的K9被傳要停產)，而K Series最入門的房車K3在上月中旬釋出小改款車型的外裝與內裝照後，便隨即在月底投入銷售陣容中，開始於自家韓國市場熱烈開賣！

小改款Kia k3日前於韓國正式開賣。 摘自Kia
小改款Kia k3日前於韓國正式開賣。 摘自Kia

也許有些人會對於「Forte」這個車名較為熟悉，但事實上「K3」才是這輛韓系小帥哥的真名，未來北美市場在引進小改款後，或許也會遵循Optima更名為K5的方式，將Forte正名為K3。不過這輛入門房車對於Kia在北美的銷售助益相當龐大，因為美規Forte不僅為今年品牌最賣車款，更是2020年Kia在美國的銷售王者，銷量還贏過自家最賣休旅Sportage。

小改款Kia K3。 摘自Kia
小改款Kia K3。 摘自Kia

言歸正傳，小改款Kia K3基本的輪廓變化並不大，但是在車頭上做了更精進的質量改良，除了車頭、車尾與鋁圈上的廠徽更換為新Kia Logo外，小改款Kia K3車頭上的Tiger Nose虎鼻水箱護罩面積縮小，且採用了黑色網格狀的格柵，與第三代K5的設計模式相當類似。

小改款Kia K3最大的變化就是燈組的設計。 摘自Kia
小改款Kia K3最大的變化就是燈組的設計。 摘自Kia

至於頭燈的部分也改採纖細且銳利的造型，尤其是平行式呈現的LED日行燈，猶如全新純電車Kia EV6上的設計；而前保桿亦換上了更為運動化的造型，兩側進氣口改採三角型設計，原本位在前保進氣口上的圓形霧燈，在小改款車型上則改為燈條造型。不過，車尾的造型則與小改前相差無幾，頂多是與車頭日行燈呼應的LED尾燈燈條設計較為特別。

摘自Kia
摘自Kia

另外，在第三代車型推出之時，Kia也為K3車系帶來了運動化車型設定的K3 GT，但或許是因為同集團的Hyundai在去年推出了Avante/Elantra N Line的緣故，Kia在小改款K3僅留下了掀背版的GT車型，讓小改款K3的販售之路上較不易讓消費者產生矛盾的心理。

小改款Kia K3 GT外觀特色。 摘自Kia
小改款Kia K3 GT外觀特色。 摘自Kia

與採用扭力樑的標準版Kia K3不同，小改款Kia K3 GT不僅換上後多連桿，更腳踩搭配18吋專屬鋁圈的米其林Pilot Sport 4車胎！外觀方面，小改款K3 GT同樣留有象徵熱血的紅色元素，並使用在如水箱格柵、鋁圈Kia廠徽周圍、前保霧燈飾條等處，後視鏡與前、後保下飾板也換上了黑色高光澤烤漆，以及加裝雙邊雙出圓形鍍鉻排氣尾管，更加強調了K3 GT被賦予的運動化形象。

小改款Kia K3內裝換上了10.25吋中控螢幕。 摘自Kia
小改款Kia K3內裝換上了10.25吋中控螢幕。 摘自Kia

內裝格局基本上與小改款前也未有太多的變動，但Kia在小改款K3換上了雙10.25吋數位儀表與導入UVO車載系統的中控螢幕，且以電子手剎車取代傳統的手剎車拉桿，至於在K3 GT車室裡，則是在方向盤、座椅縫線等處多了紅色縫線，並在儀表板右側飾板上多了「GT」字樣彰顯身分。

小改款Kia K3內裝格局基本上未有太多的變動，但原廠將中控螢幕尺寸放大，並導入...
小改款Kia K3內裝格局基本上未有太多的變動，但原廠將中控螢幕尺寸放大，並導入了電子手剎車。 摘自Kia

小改款Kia K3當然也導入了最新的Kia Drive Wise主動式安全系統，包括了FCA前方碰撞預警系統 (含行人、單車騎士偵測)、HDA高速公路駕駛輔助系統、LFA車道偏移輔助系統、與導航圖資結合的NSCC智能巡航控制系統、BCA盲點偵測防撞系統、SEW乘員安全輔助系、DAW駕駛疲勞警告系統、RCCA後方交通警示系統、RVM後方環境顯示、ROA後座乘客警示系統等。

小改款Kia K3正式在韓國上市。 摘自Kia
小改款Kia K3正式在韓國上市。 摘自Kia

動力方面，小改款Kia K3 Sedan換上了SmartStream G1.6升MPi直噴四缸自然進氣汽油引擎，搭配SmartStream IVT無段變速箱，最大馬力可輸出121hp/15.7kgm (與第七代Avante/Elantra採用相同的動力系統)；另外，小改款Kia K3 GT仍維持原本的1.6升Gamma T-GDi渦輪增壓四缸引擎，搭配七速DCT雙離合器變速箱，最大馬力擁有201hp/27kgm。

小改款Kia K3 Sedan在韓國共提供了四種車型，售價分別為1,738萬韓元(約1.58萬美元)、1,958萬韓元 (約1.78萬美元)、2,238萬韓元 (約2.04萬美元)、2,425萬韓元 (約2.21萬美元)，而K3 GT則僅有一種車型，售價為2,582萬韓元(約2.35萬美元)。

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