R8、TT不是塞進電動馬達就好！Audi暫無後繼車款計畫

R8是Audi的旗艦性能車款，品牌的精神指標。 (取材自Audi)

隨著全球電動化的潮流，Audi e-tron車系目前看似正往美好的方向走去，但對於全球汽車 產業以及消費者使用習慣的改變，Audi未來勢必得捨棄某些車款，如目前跑車市場逐漸式微的TT，甚至是品牌性能神主牌R8都可能面臨無後繼車款的情況。

Audi全球產品銷售總監Hildegard Wortmann在接受外媒《Top Gear》採訪時表示，汽車產業正在變化，消費者們對新的車輛型式愈來愈感興趣，這也正巧說明了為什麼SUV和Crossover跨界車型會在當今如此受歡迎，而諸如TT、R8這類的純種運動跑車的未來可說是愈來愈渺茫。

儘管TT充滿激情，但現實是跑車已經離世界愈來愈遠。(取材自Audi)

從上述訪談中不難發現Wortmann意旨TT和R8在未來、至少在近期內並沒有想要開發下一代車型的誘因。但他隨即強調：「R8是我們品牌的性能指標和精神象徵，但是過去的指標並不一定是未來的指標，R8的後繼車不能只是單單的塞進一具電動馬達讓它變成電動車 就草草了事，R8必須是獨特並與眾不同的，這才是Audi R8。」

Audi表示R8不能只是單純電動化。(取材自Audi)

不過TT可就沒那麼幸運了。「儘管TT這輛汽車真實而充滿激情，但現實是消費者的喜好在變化，跑車已經離世界愈來愈遠。」

但Wortmann強調：「Audi一直都在製作具有激情的車款，儘管R8和TT不得不改變，而且人們正在遠離那些車型，但駕駛樂趣永遠不會消逝。」

目前看來TT可說是注定消失在時代洪流當中，至於神主牌R8會不會轉為電動車？Audi總裁Markus Duesmann在2月時的說法是，「只要願意、我們是做得到的。」