R8、TT不是塞進電動馬達就好！Audi暫無後繼車款計畫
隨著全球電動化的潮流，Audi e-tron車系目前看似正往美好的方向走去，但對於全球汽車產業以及消費者使用習慣的改變，Audi未來勢必得捨棄某些車款，如目前跑車市場逐漸式微的TT，甚至是品牌性能神主牌R8都可能面臨無後繼車款的情況。
Audi全球產品銷售總監Hildegard Wortmann在接受外媒《Top Gear》採訪時表示，汽車產業正在變化，消費者們對新的車輛型式愈來愈感興趣，這也正巧說明了為什麼SUV和Crossover跨界車型會在當今如此受歡迎，而諸如TT、R8這類的純種運動跑車的未來可說是愈來愈渺茫。
從上述訪談中不難發現Wortmann意旨TT和R8在未來、至少在近期內並沒有想要開發下一代車型的誘因。但他隨即強調：「R8是我們品牌的性能指標和精神象徵，但是過去的指標並不一定是未來的指標，R8的後繼車不能只是單單的塞進一具電動馬達讓它變成電動車就草草了事，R8必須是獨特並與眾不同的，這才是Audi R8。」
不過TT可就沒那麼幸運了。「儘管TT這輛汽車真實而充滿激情，但現實是消費者的喜好在變化，跑車已經離世界愈來愈遠。」
但Wortmann強調：「Audi一直都在製作具有激情的車款，儘管R8和TT不得不改變，而且人們正在遠離那些車型，但駕駛樂趣永遠不會消逝。」
目前看來TT可說是注定消失在時代洪流當中，至於神主牌R8會不會轉為電動車？Audi總裁Markus Duesmann在2月時的說法是，「只要願意、我們是做得到的。」
上一則
五月初登場...大改款ŠKODA Fabia內裝照首度曝光
下一則
FB留言