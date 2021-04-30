回歸純粹樣貌 美規第11代Honda Civic Sedan正式發表

第11代Honda Civic Sedan。（圖：Honda提供）

Honda 發表了眾所期盼的第11代Civic Sedan四門美規版本，在外觀上完全承襲了去年11月公布的概念車 的設計，化繁為簡，採用最單純的線條重新定義Civic這輛全新世代經典房車。美規車型提供 LX、Sport、EX和Touring 四個車型等級，LX與SPORT配置 2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，EX和Touring則是搭載1.5L升DOHC VTEC Turbo渦輪增壓引擎。

有別於10代Civic的濃烈、複雜的跑格化車身線條，Honda本次回歸70年代設計Civic的初心，試圖從內到外簡化Civic的設計，以Man Maximum / Machine Minimum的MM思想重新打造車身。

在車頭部分Honda刻意的將擋風玻璃A柱的底部往後移2吋，使引擎蓋看起來能夠更長一些，賦予了更多經典的比例，車身腰線也由前方LED大燈一路平順的延伸至車尾接至尾燈，配合流線型C柱底車折出來較明顯的尾廂設計，跳脫上一代Sedan車型掀背化的樣貌，視覺感受更為低趴，徹底回歸三廂房車該有的明顯車體，與往後Hatchback的車型能有更明顯的區別。

至於車頭和車尾的設計上，由於需要配合簡約的車身，在設計上就略嫌保守了一些，在細長型LED頭燈的配置下依然保有三層式的結構，進氣壩和前保桿則用簡單的橫條搭配霧燈座的形式，LED尾燈也回歸最原始的大面積設計，並未跟隨潮流採用貫穿式設計，雖說少了張狂的侵略性，但整體來說卻更為成熟。

第11代Honda Civic Sedan。（圖：Honda提供）

車室內裝同樣也受MM思想影響，以人性空間極大化，機械空間極小化的理念開發，因此平整的中控台雖然沒有譁眾取寵的線條，卻也是能放進最多控制鈕也能保有最大乘坐空間的設定。10.2吋數位儀表板、懸浮式9吋中控螢幕（支援無線AppleCarPlay、Android Auto）都是在他該有的位置，而在中控螢幕下方便是實體的雙區恆溫空調旋鈕、傳統排檔桿搭配電子手煞車的設計。

有別於現代新車都追尋虛擬、觸控化的設計，Honda一向在簡約的同時不忘保留最人性化的實體按鈕，保留人與車最單純也最直覺的互動。當然這次Civic在豪華配備和舒適度上也有所提升，包括首次擁有12具喇叭的Bose音響、Qi無線充電等，內裝材質也不會像10代Civic一樣使用會到處沾黏指紋的鋼琴烤漆，並希望藉由中控台的蜂巢狀裝飾吸引目光外，還完美隱藏了空調出風口，讓整體T字造型更為簡約。

第11代Honda Civic Sedan。（圖：Honda提供）

第11代Honda Civic Sedan。（圖：Honda提供）

安全配備上，11代Civic前座採用全新設計的安全氣囊，具備更完善的保護能力，此外Civic是第二款採用「Honda Architecture」開發的車款，其車體抗扭剛性增強8%、彎曲剛性提升 13%，達到更高水準的車體表現。軟體部分Honda Sensing 為全車系的標準配備，並導入Traffic Jam Assist塞車輔助系統，搭配升級後的ACC與LKAS讓整體半自動駕駛輔助更加順暢。

底盤部分，前麥花臣懸吊也更換全新開發的低摩擦球頭和轉向軸承，可改善整體轉向感受；後多連桿懸吊在輪距加寬0.5吋後，也導入尺寸更大的襯套，後方兩隻下支臂也獲得了新的襯套，除了提升操控感外，也可減少車室內的振動並提高直線穩定性。

第11代Honda Civic Sedan。（圖：Honda提供）

至於動力方面，LX與SPORT車型配置 2.0升DOHC i-VTEC自然進氣引擎，有著158hp/6,500rpm最大馬力以及19kg-m/4200rpm最大扭力。

至於EX和Touring車型則是搭載有著最大馬力180hp/6,000rpm、最大扭力 24.4kg-m /1700-4500rpm的1.5L升DOHC VTEC Turbo渦輪增壓引擎。

兩者皆搭配升級過後的CVT變速箱，在經過強化後，能夠有效減少傳動時的機械摩擦，並透過軟體的升級改良，在踩煞車時也會有更明確的降檔反饋，讓其作動邏輯更趨於傳統AT自排變速箱。

第11代美規Honda Civic Sedan如同先前公布的一樣，會在加拿大安大略省Alliston工廠生產，Hatchback掀背車型在稍晚發表後也會於印第安納州 Greensburg工廠生產，日規Hatchback車型則回到日本本土國產。