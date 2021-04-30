BMW M3 / M4 Competition 最強街頭野獸狂傲上市

全新BMW M3 Competition與M4 Competition狂傲上市。 （圖：汎德提供）

自1986年第一代BMW M3誕生後，兼具熱血操控與日常實用的車格特性，立刻成為BMW M GmbH最具代表性以及最受車迷喜愛的車款；2021年全新第六代BMW M3及M4帶著更猛爆的性能動力與更張狂的車格設計正式在台發表上市，BMW總代理汎德公司引進M3 Competition與M4 Competition車型，這兩款歷經35年不斷強化的M Power四門與雙門跑車，將躍上地表成為最狂且最吸睛的街頭野獸。

前衛大膽的車身設計，是全新BMW M3 Competition與M4 Competition最受注目的特色之一，除了延續新世代BMW 3系列與4系列的外觀造型，BMW M3 Competition與M4 Competition 配備了更孔武有力的性能盔甲。

首創無邊框橫格柵造型的加大雙腎型水箱護罩，一出場即占領所有目光視線；引擎蓋延續著水箱護罩線條向上隆起，完美承襲M基因專屬的暴力美學；大面積的前下蜂巢式進氣壩與前保桿兩側垂直造型進氣簾，帶來更佳的空氣導流效果；全新造型M後視鏡使用空氣力學概念，搭配黑色高光澤後下擾流與M擾流尾翼等空力套件，在破風馳騁時有效地降低風阻係數；以碳纖維強化塑料(CFRP)打造的碳纖維車頂能減輕重量同時降低車身重心，大幅提高操控靈活性與穩定度。

M專屬多功能真皮方向盤後搭載首創碳纖維材質換檔撥片，充滿腎上腺素的競技跑格一觸即發。 （圖：BMW提供）

標準配備的前19、後20吋M專屬鍛造雙輻式輪圈擁有較上一代車款更輕量且高韌性的強度，搭配更寬的前輪間距與輪胎寬度，讓車主在激烈操控下仍能保持順暢且穩定的轉向功能，盡情享受每一次進彎及出彎的駕馭樂趣。

進入座艙，全新BMW M3 Competition與M4 Competition採用BMW經典的駕駛導向設計搭配大量的M專屬語彙，充滿競技感同時符合人體工學，讓駕駛全心專注於每一次的操駕體驗。擁有專屬車型名稱的中央鞍座面板上的M SET UP與純正M專屬紅色引擎啟閉按鈕搭配壓印M Logo與經典三色縫線的嶄新造型排檔桿，營造出令人熱血沸騰的車室氛圍。

對於喜愛賽道競技的車主，汎德公司推出Racing Package車款，專屬於M3 Competition與M4 Competition的三大配備，滿足追求賽道競速以及嚴苛賽道標準車款的車主需求。首先車室空間大量採用輕量而堅固的碳纖維材質，從內裝飾板、中央鞍座面板延伸至M專屬多功能真皮方向盤後的換檔撥片，充滿運動化的設計增添極具張力的熱血跑格。

BMW M3與M4 Competition Racing Package搭載首次推出的「M專屬碳纖維賽車桶型座椅」，搭配大面積碳纖維材質大幅減輕9.6公斤，兼顧輕量與堅韌的全新設計。 （圖：BMW提供）

由BMW M GmbH開發的全新M專屬碳纖維賽車 桶型座椅，具有電動調整及加熱功能，椅背全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的M專屬跑車座椅減輕了9.6公斤，搭配賽車座椅的鏤空設計，其輕巧堅韌的結構外型，除完美地符合賽道上極需的支撐與包覆性，也提供長程駕駛時的舒適性與穩定性。不讓硬體配備專美於前，全新M3 與M4 Competition Racing Package版本搭載M Car首次推出的M專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析車主每一次的滑行甩尾或賽道單圈秒數。

其中領先同級距車款的創新科技十段式M牽引力控制系統，讓車主可以循序漸進地掌握M3 Competition與M4 Competition強大的動力輸出，享受車尾在彎道中肆意滑行的快感，讓M3 Competition與M4 Competition如同專業賽道廠車，與熱血車主在賽道上恣意奔馳的同時，一次次締造個人最佳紀錄。

全新BMW M3 Competition與M4 Competition搭載了經典的M TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎，經過全面的升級與調校後，最大可達510匹馬力，較上一代車款提升了60匹馬力，驚人的650牛頓米扭力峰值則能在2750-5500轉的遼闊區間產生，較前代增加100牛頓米。BMW M3 Competition與M4 Competition不僅擁有0-100km/h加速僅需3.9秒的歷代最速佳績，從靜止狀態加速至200 km/h也只需12.5秒。

BMW M工程師為這具M TwinPower Turbo S58雙渦輪增壓引擎進行了一系列的強化升級，將新世代的3D列印 工法應用於汽缸蓋的製造上，製作出傳統工法無法實現的複雜幾何形狀，使得汽缸蓋的整體重量大幅降低、水道的分佈更加理想，有效助於溫度控管。利用曲軸輕量化以及鍛造活塞及連桿的技術，強化剛性同時減輕重量，在引擎的高轉速下，能減少機械磨耗阻力同時優化引擎動力輸出。

最值得一提的是為通過嚴苛的賽道測試，在加大面積的進氣口背後，四個冷卻迴路系統中共 擁有七個散熱器，使得引擎在激烈高速的操控下仍能保有最佳性能狀態。在機油供給設計方面，供油泵分成兩部分安裝，使得供油泵可以在高側向加速時從渦輪回收機油，以及在劇烈煞車時從引擎前半部回收機油，受惠於這樣的設計，可以確保車輛在縱向加速度及側向加速度達到 1.3G 的激烈操駕時，仍有穩定的機油供給。

全新BMW M3 Competition與M4 Competition搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱並採用Drivelogic換檔邏輯，經過BMW原廠精心調校，廣泛分布的最佳齒比設計強化了低轉速時的加速性，讓全速域加速感保持一致性的猛烈；新開發的扭力轉換器更大幅減少了不規則的滑動現象，透過駕駛模式設定，在Comfort、Sport、Sport+三種換檔模式間提供駕駛最適切而緊密順暢的換檔反應，大幅提升低速行駛時的舒適性同時降低油耗，帶來更快速流暢的彈射起步。

不僅M Steptronic運動化八速手自排變速箱提供個人化設定，M專屬跑車化電子懸吊系統與M Servotronic車速感應式動力方向盤也擁有Comfort、Sport等多種模式可調整。M電子化跑車懸吊系統可根據不同的駕駛風格改變避震器阻尼、底盤與動態反應等設定；M Servotronic車速感應式動力方向盤則能依據車速與駕駛模式，提供不同程度的方向盤輔助力道，給予最直接的回饋，讓駕駛者隨時隨地感受BMW精準的操控性能。

M高性能複合式煞車系統採前六活塞固定式卡鉗、後單活塞浮動式卡鉗配置，不僅更耐熱且抗衰竭，絕佳的制動力使全新M3 Competition與M4 Competition能在安全前提下，完整展現其強悍性能，駕駛更能透過最新的駕馭模式設定，在Comfort與Sport情境下調整煞車的靈敏度與力道，無論是激烈操駕或日常行駛，皆提供最佳操控及精準性。

全新BMW M3 Competition與M4 Competition搭載全數位虛擬座艙結合12.3吋虛擬數位儀錶與10.25吋中控觸控螢幕，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗，最新的M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。

壓印M Logo與經典三色縫線的全新造型排檔桿，營造出令人熱血沸騰的車室氛圍。 （圖：BMW提供）

M專屬多功能真皮方向盤除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存車輛如DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤轉向輔助力道及M專屬車況抬頭顯示器介面等功能，隨心靈活定義最佳的個人操控狀態。

最新的M MODE駕馭模式切換功能，讓駕駛者可依路況與需求選擇Road模式或Sport模式，根據不同的駕駛風格改變避震器阻尼、底盤、轉向系統回饋、煞車反應等設定；在Sport模式中，有別於以往的實體指針數據，12.3吋的虛擬數位儀錶除去不必要的資訊，保留最精準所需的賽車數據如轉速、檔位及時速等，簡潔俐落的顯示畫面讓駕駛更全心專注於操控樂趣，也流露更競技化的熱血感官體驗。

BMW M品牌除了在中大型性能車款級距中擁有廣大的擁戴愛護者，近年來持續推出的豐富車型，更滿足了不同領域與不同需求的車主客群，其中BMW M135i xDrive以及M235ixDrive Gran Coupe，無論是其符合都會使用的靈活操控性或是豐沛的動力輸出，自上市以來便備受追求舒適與性能兼具的消費者喜愛，為豪華小型跑車級距樹立嶄新標竿。

為滿足喜愛BMW新世代潮流小鋼砲車款的車迷朋友，BMW總代理汎德推出全新BMW M135i xDrive Black Storm Edition與M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition車型，在經典的BMW Black Sapphire黑色車漆外觀下，搭載M Performance強化套件，除外觀上以帥氣的黑色高光澤水箱護罩與黑色高光澤後視鏡外框高調現身外，車身重量更減輕約15公斤，輕量化的車體結構讓這兩款車輛在0-100km/h加速各加快0.1秒，造就M135i xDrive Black Storm Edition 0-100km/h加速僅需4.7秒以及M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition 0-100km/h加速僅需4.8秒即可完成的佳績。

在車室空間內，為搭配外觀擁有一致性的色調風格，Black Storm Edition換上充滿神秘沉穩氛圍的Berlin光影飾板，搭配高質感Dakota真皮內裝，刻劃出獨樹一格的自我面貌，中央鞍座面板上的霧黑M Logo與Black Storm Edition 1/35的專屬限量銘牌，彰顯其獨有、尊榮的品味風格；新增的車況抬頭顯示器，讓熱愛操控的車主更全心專注地感受M Power帶來的極致駕馭樂趣。