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最新品牌科技導入 熱賣小車Volkswagen Polo小改款登場

記者趙駿宏／綜合報導
小改款Volkswagen Polo。 圖／Volkswagen提供
小改款Volkswagen Polo。 圖／Volkswagen提供

Polo這款歷史將近50年，在全球熱賣超過1,800萬輛的小車，是Volkswagen旗下最成功的小型掀背車之一，現行款第六代車型自2017年發表以來更是廣受歡迎，在銷售了近5年的時間，Volkswagen也針對這款小車進行了中期小改款，不僅在外觀上施加點綴，更下放更多安全配備加強Polo的產品競爭力。

小改款Polo在車頭換上了全新的頭燈與保險桿造型。 圖／Volkswagen提供
小改款Polo在車頭換上了全新的頭燈與保險桿造型。 圖／Volkswagen提供

小改款Polo在外觀上的更動雖說不甚明顯，但原廠也的確帶入些許八代Golf的元素，讓前保桿、前氣壩與頭燈的造型都有嶄新的感受，前後LED燈組也成為小改Polo的標準配備，甚至還可以選配更高階的IQ.LIGHT LED矩陣式頭燈，讓入門車型也能享有集團的頂尖科技。

Polo還可以選配更高階的IQ.LIGHT LED矩陣式頭燈。 圖／Volksw...
Polo還可以選配更高階的IQ.LIGHT LED矩陣式頭燈。 圖／Volkswagen提供

這還不是Polo所得到唯一的高端科技下放，在選配表裡也加入了IQ.DRIVE Travel Assist，這也是Polo首次得到IQ.DRIVE輔助系統，與其他搭載的車款相同，只要按下Travel Assist快捷鍵，就能一鍵整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統以及車道維持及偏移警示系統。

IQ.DRIVE Travel Assist也首度下放到Polo車系。 圖／Vo...
IQ.DRIVE Travel Assist也首度下放到Polo車系。 圖／Volkswagen提供

雖然Polo這樣的入門小車，大家對它車室內裝並不這麼的要求，但原廠還是相當貼心的將8.0吋虛擬數位儀表板和6.5吋中央觸控螢幕列為標準配備，維持與時俱進的科技感，當然，消費者也可選擇升級過後的10.25吋數位儀表板與9.2吋中控螢幕的組合。除此之外，原本旋鈕式的空調介面，也提供如Tiguan那樣的觸控式空調面板作為升級選配。

10.25吋數位儀表板與9.2吋中控螢幕(選配)升級後更富科技感。 圖／Volk...
10.25吋數位儀表板與9.2吋中控螢幕(選配)升級後更富科技感。 圖／Volkswagen提供

小改後的Polo全車系搭載1.0升直列三缸引擎做為動力來源，其中動力最小80hp的版本為1.0升NA搭配五速手排變速箱，其餘兩款95hp、110hp馬力的版本則是1.0 TSI渦輪引擎搭配七速DSG(95hp可選五速手排)。某些特定市場甚至還有CNG（壓縮天然氣）動力的版本，旨在提供類似於柴油的效率，同時減少排放。

觸控式空調面板也成為Polo的選配之一。 圖／Volkswagen提供
觸控式空調面板也成為Polo的選配之一。 圖／Volkswagen提供

當然旗艦版本Polo GTI仍然存在，只是我們必須等到今年夏天才能正式見到它正式發表。

95hp、110hp馬力的版本則是1.0 TSI渦輪引擎搭配七速DSG。 圖／V...
95hp、110hp馬力的版本則是1.0 TSI渦輪引擎搭配七速DSG。 圖／Volkswagen提供

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