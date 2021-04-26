中國歐拉朋克貓「抄襲」金龜車？福斯：不排除提告

歐拉朋克貓「致敬」福斯金龜車，涉嫌侵權。（取材自Carscoops）

中國 自主汽車 品牌向來在設計方面「致敬」已經不是什麼新鮮事，不過這一次似乎踩到了Volkswagen福斯集團的底線，因為長城汽車旗下品牌歐拉在本次上海車展推出了一輛「致敬」福斯金龜車的全新電動車 「歐拉朋克貓」。

這輛「致敬」初代福斯金龜車（Volkswagen Type 1）的歐拉朋克貓在設計稿露出時就已經引起不少爭議，而當外媒在2021上海車展上看到實車發表時，更加堅信它就是拿涉嫌抄襲金龜車的設計版權，僅僅只是在車身上多加兩扇門而已。

初代福斯金龜車(Volkswagen Type 1)。（取材自Carscoops）

對此Volkswagen福斯集團表示，即便金龜車Beetle車系已經於2019年正式停產，但其設計版權依然是屬於福斯集團所有，並且已開始著手調查「歐拉朋克貓」是否有侵害到福斯外觀設計版權和專利的問題，將保留任何必要法律步驟的權利。

另一方面，福斯也早於2020年就已經將「e-Beetle」這個名稱註冊為商標，這也表示往後這款經典的金龜車，也有可能以純電車的形式再次重生，並基於MEB電動車平台打造。

歐拉朋克貓「致敬」福斯金龜車，涉嫌侵權。（取材自Carscoops）

歐拉朋克貓。（取材自Carscoops）

撇除感性認知，若福斯要提爭取權利需要靠什麼依據呢？？在2018年，「Auto Express」詢問一位智慧財產權律師，對於中國汽車製造商的「致敬」行為能採取何種措施，並得到了解答。

「這件事沒有國際智慧財產權法的規範，但卻有一條國際協議《伯恩公約》（全名：伯恩保護文學和藝術作品公約），這項公約要求各國承認彼此的智慧財產權法。每一個國家的智慧財產權法各不相同，儘管規則可能有所不同，但原則是相似的。」

不過即使確認中國汽車廠侵犯了設計版權，要在中國法院對中國公司甚至可能擁提起法律訴訟也不是一件容易的事。目前在汽車界成功的案例僅有Land Rover在2016年對江鈴陸風X7提出的訴訟，直到2019年北京朝陽區法院裁定Land Rover勝訴，判定陸風X7必須停止生產與銷售，江鈴汽車還得額外付出賠償費用。